LAROCHE, Yvon



Au CHSLD De Lajemmerais de Varennes, le 24 décembre 2016, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Yvon Laroche, fils de feu monsieur Jean-Paul Laroche et de feu dame Marguerite Paquet, époux de Lise Guillot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Chantal, son fils Éric, ses frères et soeurs: feu Gilles (Nicole Germain), Serge (Ginette Leclerc), Huguette, Ginette, Francine, ses belles-soeurs: Francine Guillot, Colette Guillot (Roméo Morin), Diane Guillot (feu Guy Senecal) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 30 décembre 2016 de 13h30 à 15h, suivi d'une réunion de prières en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD De Lajemmerais, 60, rue d'Youville, Varennes (Québec) J3X 1R1.Un remerciement particulier à toute l'équipe du 3e étage du CHSLD De Lajemmerais pour l'empathie, les bons soins et le dévouement.