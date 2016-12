QUIRION, Léo



À la Maison Source Bleue, le 23 décembre 2016, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Léo Quirion, entouré de ses proches et de son ex-épouse et amie Céline.Il laisse dans le deuil ses deux garçons Steve (Claudine) et leurs trois filles, Sébastien (Brigitte) et leur fils ainsi que Maggie; son frère, ses soeurs, neveux, nièces, parents, amis et collègues de travail.La famille vous accueillera le jeudi 29 décembre dès 19h et le vendredi 30 décembre dès 11h au:ST-HONORÉ DE SHENLEYLe service aura lieu vendredi à 14h à l'Assemblée Évangélique de Pentecôte de St-Honoré de Shenley.Un don à la Maison Source Bleue serait apprécié.