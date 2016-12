Bobrovsky passe devant Price

On savait que les Blue Jackets de Columbus pouvaient marquer des buts, mais on a vu, vendredi soir, contre le Canadien, que leur gardien, Sergeï Bobrovsky, volait aussi des matchs.

Le Canadien aurait mérité un meilleur sort, mais Bobrovsky a été intraitable, permettant aux Blue Jackets de signer une 12e victoire d’affilée (2 à 1) avec 36 arrêts. Dans le cas du gardien russe de 28 ans, il s’agissait d’un dixième gain consécutif et il domine ses pairs dans cette colonne avec 21 victoires.

La veille, Bob avait limité les Penguins à un seul but avec 25 arrêts dans une victoire décisive de 7 à 1 de la bande de l’entraîneur régénéré John Tortorella.

Bobrovsky (10 395 points) a ainsi coiffé Carey Price (10 354 points) au 2e rang de notre classement informatisé, mais avec un faible écart de 41 points, c’est presque l’égalité. Retenez surtout que Bobrovsky est réellement dans la lutte pour le trophée Vézina. Il ne s’agit plus seulement d’un duel entre Devan Dubnyk et Price.

D’ailleurs, aux yeux des directeurs généraux qui vont voter pour le trophée Vézina, Price a probablement perdu quelque peu de son aura dans le match attendu qui l’a opposé à Dubnyk au Centre Bell, jeudi soir. Le Wild l’a emporté par 4 à 2, incluant toutefois un but dans un filet désert.

Dubnyk marque l’histoire

Si Bobrovsky fait partie de nos gagnants de la semaine, notre grand gagnant est justement Dubnyk, qui, en plus de battre Price, a blanchi l’Avalanche du Colorado, 2 à 0 (18 arrêts) mardi avec son cinquième jeu blanc de la saison.

Il domine encore dans trois catégories, soit le taux d’efficacité (0,948), la moyenne de buts alloués (1,57) et les jeux blancs (5). Il occupe le premier rang de notre classement pour une cinquième semaine d’affilée.

Le plus remarquable dans le cas de Dubnyk est toutefois cette séquence historique dont personne ne parle, soit 24 matchs de qualité d’affilée, c’est-à-dire, 24 matchs consécutifs dans lesquels il a arrêté au moins 90 % des tirs dirigés vers lui.

De mémoire, c’est du jamais-vu dans l’histoire moderne de la LNH. Il s’agit d’une séquence phénoménale et encore, le mot est faible. C’est plus que de la constance. On s’approche de la permanence.

Pour avoir scruté les gardiens pendant quelques décennies, je me pince lorsque je vois cette séquence. Évidemment, l’équipe devant lui y est pour quelque chose, mais ça relève tout de même de l’exploit.

Son partenaire, Darcy Kuemper a accordé quatre buts aux Rangers, vendredi. Il a aussi deux matchs de cinq buts alloués. Dubnyk n’a pas encore accordé plus de trois buts dans un match cette saison.

Un coup de chapeau aussi à Frederik Andersen (Leafs) et Cam Talbot (Oilers).

Les perdants de la semaine

Ben Bishop et Jimmy Howard se sont blessés sérieusement dans le même match à Tampa Bay, mardi, et ça les place parmi les perdants de la semaine, mais en ce qui a trait aux performances, Henrik Lundqvist est méconnaissable chez les Rangers de New York. Chad Johnson (Flames) a connu un troisième match d’affilée dans lequel il a accordé quatre buts.

Citation de la semaine

Le gardien des Bruins de Boston, Tuukka Rask, a subi le crochet de l’entraîneur, Claude Julien, mardi, après avoir accordé 3 buts sur 13 tirs aux Islanders, à New York, et il n’y est pas allé par quatre chemins pour dire qu’il s’est moulé dans l’esprit des Fêtes. «Sur le premier but, il n’y avait rien à faire et sur le second, j’étais pourtant en bonne position, mais sur le troisième, j’ai joué au père Noël et ça s’est terminé là.»