Carte Tempête du Journal: une «bombe métérologique» frappera le Québec jeudi

Un imposant système dépressionnaire remontera la côte est jeudi pour donner à la moitié est du Québec une tempête mémorable, de jeudi soir à vendredi dans la journée. Des accumulations dépassant largement les 35 cm accompagnées de puissants vents sont attendues localement.

En fait, il s'agit carrément d'une «bombe météo», une expression qu'utilisent les météorologues lorsque la pression atmosphérique baisse de 24 millibars en moins de 24 heures. Dans le présent système, elle en diminuera de plus de 40, pour atteindre une pression de 965 hPa au centre.

Les régions les plus touchées seront situées au sud du fleuve, dans un axe allant de l'Estrie, de la Beauce, du Bas-Saint-Laurent jusqu'à la Gaspésie. Pour ces deux dernières, s'ajoute la menace de marées destructrices avec la haute marée de vendredi. Les précipitations débuteront jeudi en mi-journée pour les secteurs plus à l'ouest, et s'étendront graduellement vers l'est.

Québec et sa région, en particulier la rive sud du fleuve est déjà sous un bulletin météo spécial d'Environnement Canada quant à cette tempête que l'agence qualifie d'«explosive».

Pour le sud-ouest de la province, en particulier la région de Montréal, ne vous laissez pas berner par les prévisions officielles: tout comme lors de l'événement météo du 11 décembre dernier, où les 5 à 10 cm de neige annoncés se sont concrétisés par des accumulations de 15 à 20 cm (tel que le Journal l'avait prévu), les températures froides et l'absence de vent favoriseront le ratio neige, de sorte que les accumulations apparaîtront nettement plus importantes au sol que ce que les prévisions vous promettront.

Au centre de la région métropolitaine, on s'attend à voir au moins 15 cm de neige accumulés. Dans le sud-est des Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et la Mauricie, entre 15 et 25 cm sont généralement attendus. Plus au nord-ouest, de Sainte-Agathe vers l'Outaouais et l'Abitibi, les accumulations seront nettement moindres, une dizaine tout au plus.

