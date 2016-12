LAPLANTE, Raymond



À Lachine, le 17 décembre 2016, est décédé M. Raymond Laplante, époux de feu Mme Juliette Bibeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Raymond (Danielle Bilodeau) et Linda (Jean Hubert), ses petits-enfants Julien (Manon), Lee-Kassandra et Louis-Simon, sa compagne Cécile Blondin et ses enfants, ainsi que son frère, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs et ses nombreux amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 décembre 2016 de 12h30 à 13h30, suivi du service funéraire en l'église Sts-Anges, 1400, boul. St-Joseph à Lachine.J.J. CARDINAL514-639-1511 www.jjcardinal.ca