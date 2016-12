BÉLISLE, Gaétan



Au CISSS des Laurentides, hôpital de Rivière-Rouge, est décédé le 15 décembre 2016, à l'âge de 77 ans, Monsieur Gaétan Bélisle, fils de feu Joseph Bélisle et Georgette Raymond, conjoint de Pierrette Legault.Il laisse dans le deuil ses enfants: Katou (Yvon) et Stéphane, sa petite-fille Roxanne (Jonathan). Il laisse également ses frères et soeur: Mario, Réjean, Jocelyne et Sylvain, sa belle-famille, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'église de Rivière-Rouge, le samedi 7 janvier 2017 dès 10h30, suivi d'un service religieux à 11h et de l'inhumation au cimetière, sous la direction funéraire de la:473, RUE L'ANNONCIATION SUDRIVIÈRE-ROUGEqui offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.