BROCHU, Arthur



À Montréal, le 25 décembre 2016, à l’âge de 83 ans, est décédée Monsieur Arthur Brochu.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Danielle), France (Jan), Denis, Jean-Sylvain et Pierre, ses petits-enfants Oriel, Moyra, Vanessa, Maude et Zackary, ses soeurs et ses frères, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis, dont Pierrette.La famille recevra les condoléances au complexe:le jeudi 29 décembre 2016 de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi dès 8h. Les funérailles auront lieu en l'église St-Esprit, 2851 rue Masson, Montréal, le vendredi 30 décembre 2016 à 10h, suivies de l’inhumation au cimetière Ste-Anne de Danville.La famille aimerait remercier le personnel du Centre Robert Cliche pour les bons soins.