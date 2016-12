Décès de Carrie Fisher: bien plus qu’une simple princesse pour de nombreux amateurs de Star Wars

Le décès de Carrie Fisher créera un vide pour n’importe quel amateur de la série Star Wars, mais ce départ est encore plus marquant pour une génération complète d’admirateurs pour qui la princesse Leia représente rien de moins qu’un premier amour.



Steeve Gros-Louis est un de ces inconditionnels de la série qui a grandi en idolâtrant Luke Skywalker et Han Solo, tout en fantasmant plus ou moins secrètement sur la princesse interprétée par Fisher.



«C’est toujours un choc quand tu perds la première femme avec qui t’es tombé en amour», confie le résident de Wendake, replongeant tête première dans ses souvenirs lointains de la fin des années 1970. «C’était le fantasme de tous les petits gars avec qui je jouais à Star Wars quand on avait neuf ou dix ans.»



Un rêve qui s’envole



Véritable encyclopédie vivante de la plus célèbre des guerres galactiques, Steeve Gros-Louis a vu s’envoler lundi l’un de ses grands rêves avec le décès de Carrie Fisher, emportée par une crise cardiaque. Après avoir déjà rencontré les acteurs derrière les personnages de R2-D2, de Darth Vader et de Bubba Fett, le passionné rêvait de rencontrer les trois géants du cinéma que sont Luke Skywalker, Han Solo et Princesse Leia.



«Son décès vient briser un rêve très cher que j’avais. Je me disais que la vie ferait assez bien les choses pour qu’un jour je puisse rencontrer cette personne que je considérais comme une idole», confie Steeve Gros-Louis.



Une collection impressionnante



Si ce dernier ne pourra finalement jamais rencontrer la princesse de son enfance, il se console tout de même en pensant à son imposante collection de près de 15 000 objets à l’effigie de la Guerre des Étoiles. À travers ceux-ci, plusieurs à l’effigie de Leia, dont un très spécial.



«La première chose que j’ai faite en revenant à la maison, c’est d’aller dans cette pièce qui est en quelque sorte mon petit refuge à moi. La première figurine que j’ai vue est celle de la princesse qui date de 1977, du premier film. Ça a été une des premières de ma collection et elle est encore plus spéciale aujourd’hui», raconte Steeve Gros-Louis.