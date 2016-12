Du déneigement moins cher, mais des rues moins propres?

Depuis 1975, la municipalité payait les entreprises de déneigement en fonction du nombre de centimètres de neige qui tombaient sur l’île, et ce, peu importe la quantité ramassée par les camions.

Mais de nouvelles technologies mises en place par la Ville depuis quelques années permettent cet hiver aux services municipaux de payer les déneigeurs pour le volume de neige ramassée et amenée aux dépôts à neige.

Le changement fait plutôt bondir l’Association des entrepreneurs de déneigement du Québec (AEDQ), qui croit que la Ville va tenter de retarder le plus possible le ramassage de la neige en attendant qu’elle fonde.

Le résultat: des bancs de neige qui traînent et qui rendent la circulation automobile encore plus difficile, selon des déneigeurs.

«Non seulement la Ville veut faire des économies sur nos dos, mais les citoyens risquent d’en souffrir également si les bancs de neige traînent trop longtemps, a commenté Mario Trudeau, DG de l’AEDQ. De plus, ça ouvre la porte à des plus petites entreprises qui n’ont pas beaucoup d’expérience et qui pourraient faire des erreurs.»