LE BRUN (née De Bellefeuille)

Madeleine



Le 26 décembre, à l'âge de 95 ans, est décédée Madeleine De Bellefeuille, résidente de Longueuil, épouse de feu Albert Le Brun.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carole) et Sylvie (Serge), ses petites-filles Geneviève (Valérie), Ariane, ses soeurs Pauline et Monique ainsi qu'autres parents et tous ses amis de la résidence Clair Matin de Longueuil.Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 30 décembre à 15h en la chapelle de la résidence funéraire. La famille vous accueillera ce même jour à compter de 11h à:LONGUEUIL, Qc J4J 2H5www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à un organisme de votre choix serait apprécié.