BRETON, Lionel



De Boucherville, le 14 décembre 2016, à l'âge de 89 ans, est décédé Lionel Breton, tendre époux de feu Jeannine Gourde.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Pierre), Claudine, Gilles, Jacques (Carmen), Luc (Estelle), Sylvie-Anne (Michel) et François (Vivianne), ses petits-enfants Geneviève (Patrick), Olivier, Annie (Sylvain), Nicolas, Stéphanie (Jean), Sébastien, Laurence, Charles, Juliane et Antoine, ses arrière-petits-enfants Naomie, Zackary, Naïma et Hayden, ses soeurs Sr Bernadette Breton, Marie-Rose, Jeannine, Yolande (Robert) et Rita (Serge), ses frères Jean-Guy (Carole) et Ernest (Céline), sa belle-soeur Marie-Paule Turbide et son beau-frère Émile Gourde, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 6 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 7 janvier dès 9h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 7 janvier à 11h30 en l'église Sainte-Famille, 560 Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1. L'inhumation suivra à 13h au Cimetière Sainte-Famille.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement René-Lévesque pour les bons soins prodigués.