OUELLET, Rolande



À Le Gardeur, le 21 décembre 2016, est décédée subitement à l'âge de 78 ans, Mme Rolande Ouellet, épouse de M. Denis Lussier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son beau-père Jean Lussier (Madeleine), ses beaux-frères François (Aline), Benoit, sa belle-soeur Dominique (Sylvain), plusieurs neveux et nièces: Nico, Mathieu, Philippe, Maryse et Emmy, ainsi que Pauline Deschesne et plusieurs parents et amis.Nous prions les gens d’amener une fleur, en symbole de votre amour.La famille vous accueillera le jeudi 29 décembre 2016 de 10h à 22h, au complexe funéraire:Un dernier au revoir aura lieu vendredi le 30 décembre à 11h, la cérémonie funéraire sera célébrée à l'église Paroisse Saint-Paul-l'Ermite, 377 rue du Village, Repentigny, Qc J5Z 1S6. L'église ouvre ses portes à 10h pour ceux qui souhaitent se recueillir avant la cérémonie.