Le garçon avait une espérance de vie de 2 ans, il fête son quatrième Noël

Un garçon atteint d’une maladie dégénérative qui lui donnait une espérance de vie de deux ans fête son quatrième Noël et a finalement droit à un traitement prometteur.

«Il y a un miracle avec l’arrivée de ce traitement-là, se réjouit Yan Défossés, le père de Liam. C’est un beau Noël.»

«Ça nous donne de l’espoir, ajoute sa conjointe, Emmanuelle Desbiens. Quand on a eu le diagnostic, on était loin de penser que quatre ans plus tard, on serait ici.»

Maladie génétique

En 2013, Le Journal rapportait l’histoire de Liam Défossés, de Sorel-Tracy, qui a reçu à quatre mois un diagnostic d’amyotrophie spinale. La maladie génétique atteint­­ le système musculaire des enfants, qui décèdent souvent avant deux ans.

À l’époque, une compagnie procédait à des essais cliniques pour un médicament prometteur, mais Liam avait été refusé parce qu’il était trop vieux de 17 jours.

Devant ce refus, les parents s’étaient tournés vers le Mexique. À quelques reprises en 2014, le père et son fils ont pris l’avion et déboursé des milliers de dollars pour que Liam reçoive un traitement expérimental non disponible au Canada.

Aujourd’hui, non seulement Liam a défié le pronostic de l’espérance de vie de deux ans, mais il bouge encore les doigts et les pieds.

«On est très heureux qu’il soit vivant, et dans cette condition, note­­ le père. Normalement, il ne bougerait pas. Les enfants de son âge atteints­­ sont soit décédés­­, soit immobiles», dit-il.

Très intelligent, Liam jase et est très heureux, ajoute la mère.

Récemment, les parents ont reçu un beau cadeau de Noël.

Grâce au programme d’Accès spécial de Santé Canada, le médicament qui avait été refusé à l’enfant en 2013 (le Nusinersen) est maintenant accessible. Liam a reçu une première dose­­ le 20 décembre dernier.

«La famille était très intéressée, ça leur permet au moins d’avoir accès­­ au médicament», dit la Dre Maryam Oskoui, neuropédiatre au Children, qui traite Liam.

Dre Oskoui ajoute que les enfants traités depuis 2013 peuvent s’asseoir, ce qui ajoute à leur qualité de vie. À l’hôpital, quelques enfants plus âgés ont jusqu’ici bénéficié du traitement. Les effets demeurent inconnus, mais les parents de Liam ont espoir.

«Tant qu’il bouge, il y a de l’espoir, dit le père. On est pas mal convaincus qu’il va y avoir des progrès et des gains avec ce traitement-là.»

Avenir prometteur

Ainsi, l’avenir à moyen terme de Liam est maintenant plus tangible.

«Je me suis toujours efforcée de voir Liam pour ce qu’il avait à m’offrir et non ce qu’il ne peut pas me donner», confie la mère.

Sensible aux microbes, le garçon ne va pas à la garderie. Or, ses parents évaluent les options pour l’école l’an prochain, peut-être au moyen de la «téléprésence».

«Je n’aurais pas cru si on m’avait dit en 2013 que Liam irait à l’école», avoue la mère.