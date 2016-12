Votre foie a-t-il levé le drapeau blanc? Il y a eu les partys de bureau, les réunions d’amis et les réveillons en famille. Ne lâchez pas, ça achève. Encore un petit Jour de l’An et c’est fini. Janvier est un mois sans histoire et c’est parfait comme ça. Même s’il fait doux, le temps des Fêtes reste une méchante tempête de bouffes osées et de liquides audacieux. Cette période­­ haute en couleur, c’est comme une série de tests pour les humains. S’ajoute une orgie de dépenses­­ qui assomme plusieurs marges de crédit. Votre mission? Passer au travers de ça et ne pas brailler en recevant votre compte d’Hydro. La chanson dit que ça n’arrive qu’une fois par année­­. Une maudite chance. Parce qu’en plus, ici, c’est l’hiver avec ses déplacements dans des conditions olé-olé sur neige, sur glace et dans le froid. Il faut conduire pour vous, pour les autres, pour elle qui tombe d’en haut et l’autre qui gèle au sol.