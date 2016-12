LookDuSac: les 21 plus beaux looks Instagram de la semaine

Vous adorez présenter vos looks sur Instagram?

Utilisez le mot-clic #LookDuSac et vous pourriez vous retrouver dans notre liste hebdomadaire. Cette semaine, on vous présente 21 looks des Fêtes!

Voici nos looks préférés de la semaine.

Une photo publiée par damevera (@damevera) le 18 Déc. 2016 à 10h19 PST

Une photo publiée par by Kannesha Suresh (@deyakannesha) le 27 Déc. 2016 à 9h16 PST

Une photo publiée par Naëlle �� (@naelleyoungrmsb) le 27 Déc. 2016 à 10h46 PST

Une photo publiée par Julie Taillon (@julie_taillon) le 18 Déc. 2016 à 20h21 PST

Une photo publiée par Lauriane Bergeron (@leblogdelb) le 18 Déc. 2016 à 21h26 PST

Une photo publiée par Ginika Ume-Onyido (@gin.01) le 19 Déc. 2016 à 10h04 PST

Une photo publiée par CLAUDIE LAPORTE (@claudielap) le 19 Déc. 2016 à 8h24 PST

Une photo publiée par ♪ tiffany (yuqing) yao ♪ (@sassyuqing) le 27 Déc. 2016 à 8h10 PST

Une photo publiée par # Mariella Katz (@ellakatzz) le 19 Déc. 2016 à 10h44 PST

Une photo publiée par Amélie Goulet (@amgoul) le 24 Déc. 2016 à 12h13 PST

Une photo publiée par Emilie (@meminemorin) le 19 Déc. 2016 à 12h10 PST

Une photo publiée par S u z i e • �� (@petite.simpliste) le 19 Déc. 2016 à 16h17 PST

Une photo publiée par DaraVeillettePhotographie (@daraveillettephotographie) le 19 Déc. 2016 à 19h35 PST

Une photo publiée par Sensas boutique (@sensasboutique) le 20 Déc. 2016 à 6h19 PST

Une photo publiée par Mathy Paquette (@mathypaquette) le 20 Déc. 2016 à 12h16 PST

Une photo publiée par Laurie (@petitedouceur.x) le 20 Déc. 2016 à 15h29 PST

Une photo publiée par Gabrielle P.Allen (@gabriellepallen) le 21 Déc. 2016 à 5h02 PST

Une photo publiée par Audrey Simard (@audreysima) le 21 Déc. 2016 à 6h57 PST

Une photo publiée par CLAUDIE LAPORTE (@claudielap) le 22 Déc. 2016 à 13h33 PST

Une photo publiée par Chloe Dumont (@chloedumont) le 23 Déc. 2016 à 4h00 PST