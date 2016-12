«On a changé notre façon de jouer» –Max Pacioretty

TAMPA | Il n’y a pas mille et une façons d’expliquer un effondrement comme celui qu’a vécu le Canadien, mercredi soir. Max Pacioretty est celui qui l’a résumé le mieux.

«On a changé notre façon de jouer», a indiqué le capitaine du Canadien.

«On ne peut se contenter d’envoyer la rondelle profondément dans le territoire adverse. Ce n’est plus suffisant de nos jours. Le jeu est tellement rapide que les contre-attaques s’effectuent en un rien de temps», a-t-il expliqué.

«Il faut s’assurer de maintenir la pression, défier l’adversaire, le forcer à se défendre à jouer dans son territoire», a-t-il poursuivi.

Bref, il faut éviter de s’asseoir sur une avance, ce que le Tricolore a bêtement fait à compter des sept dernières minutes de la deuxième période. Ce fut encore pire après que Victor Hedman eut rétréci l’écart à un but à mi-chemin du troisième vingt. Un filet qui a, en plus de réveiller la foule, a donné une bonne dose d’énergie aux locaux. À compter de ce moment, ils semblaient partout sur la patinoire.

«C’est une bonne équipe. Ils sont créatifs. On ne peut lever le pied et leur donner du temps et de l’espace», a soutenu Shea Weber, qui se trouvait au cachot lorsque Ondrej Palat a créé l’égalité.

Price de mauvais poil

C’était la troisième fois en cinq départs que Carey Price accordait au moins trois buts à l’adversaire. On se souviendra que, face aux Sharks, il avait également cédé à quatre occasions.

«Je me concentre seulement sur ce que j’ai besoin de faire sur la glace», a sèchement laissé tomber le gardien du Canadien, lorsqu’interrogé pour savoir s’il était d’accord avec l’analyse de ses coéquipiers.

L’athlète de 29 ans a été tout aussi avare de commentaires à propos de l’attaque du Lightning et de leur aisance à déplacer la rondelle latéralement près du but.

«Tu dois être à l’affût tout le temps, peu importe qui tu affrontes», a indiqué Price qui, manifestement, aurait préféré être ailleurs.

Trop d’absents

Sur une note plus positive, le Canadien est parvenu à marquer plus de deux buts. Un phénomène rare depuis deux semaines.

«C’est positif, mais ce n’est pas suffisant, a déclaré Phillip Danault. Il faut resserrer notre jeu défensif. Avec cinq gars en moins dans la formation, on ne gagnera pas par huit buts.»

Parlant des absents, Andrew Shaw, demeuré à Montréal, a patiné pour la première fois depuis la commotion cérébrale qu’il a subie le 12 décembre, lors de la visite des Bruins.

L’attaquant de 25 ans a, ainsi, rejoint Alex Galchenyuk et David Desharnais qui, pour leur part, chaussaient les patins pour une deuxième journée de suite.