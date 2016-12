Plus pour votre argent

Tous les chasseurs de chevreuil voudraient bien tenter leur chance sur l’un des territoires les plus reconnus de la planète.

En 1895, Henri Menier achète l’île d’Anticosti pour la somme de 125 000 $ afin d’y créer un éden de chasse, de pêche et de liberté.

Dès 1896, ce riche chocolatier français introduit 100 cerfs de Virginie sur cette île de 222 km de long par 50 de large. Puis, l’année suivante, il augmente le cheptel avec 120 autres cervidés. En peu de temps, la harde connaît une expansion phénoménale sur cette vaste étendue de près de 8000 km². Si bien qu’en 1930, on reconnaît qu’il faut réduire la population de cette espèce afin de protéger la forêt. Un quart de siècle plus tard, la Consolidated-Bathurst amorce l’activité de prélèvement afin de limiter les dégâts qu’occasionnent ces mammifères. En 1974, le gouvernement du Québec rachète l’île. Puis, Sépaq Anticosti est créée en 1983 et devient rapidement la plus grande pourvoirie de chasse au chevreuil au monde.

D’hier à aujourd’hui

Ce qui est fort apprécié de cet immense lopin de terre giboyeux situé au beau milieu du golfe du Saint-Laurent, c’est qu’il est possible d’y récolter deux bêtes. Jusqu’en 2013, les clients qui s’aventuraient sur ce terrain de 4000 km² pouvaient facilement voir une trentaine de cervidés par jour. La moyenne de captures se situait alors à 1,83 chevreuil par détenteur de permis. De nombreux bucks étaient déjoués au grand plaisir des adeptes.

Comme à plusieurs autres endroits sur le continent, les hivers 2013 et 2014 furent malheureusement très difficiles pour ces mammifères. Par la suite, les chasseurs voyaient beaucoup moins de gibier. Devant cette absence d’abondance, ils ont dû à plusieurs reprises se contenter de récolter des cerfs sans bois. Le ratio de prélèvement a alors légèrement fléchi à 1,72.

Il faut toutefois savoir et réaliser qu’Anticosti est une vraie pouponnière. À preuve, après des années éprouvantes comme 2003 et 2008, l’espèce a connu un important essor démographique suite à des saisons froides clémentes, comme ce fut le cas entre autres, en 2015. Pour vous donner une meilleure idée, l’automne dernier, on voyait une multitude de femelles avec deux et même trois rejetons.

Lors de mon excursion en septembre 2016, j’ai vu approximativement 115 cerfs Menier, comme on les appelle à l’occasion. De ce nombre, il y avait trois beaux huit pointes, un de sept, de nombreux daguets et une foule que je n’ai pas pu identifier.

Bonifier l’offre

La direction de Sépaq Anticosti présente cette année une formule totalement réinventée, qui plaira certainement aux adeptes en quête de sensations fortes. En fait, à la suite d’un important sondage auprès des amateurs, l’équipe de Michel Threlfall a diversifié les séjours de chasse pour les mois de septembre et d’octobre et les a rendus plus intéressants. Il a été décidé d’allonger gratuitement tous les forfaits, qu’ils soient avec ou sans guide, européens ou américains, de quatre jours de chasse à six, et ce, au même prix qu’en 2016, voire même plus bas, dans certains cas précis.

Un des forfaits qui a retenu mon attention est celui sans guide en camp rustique. Il passe de 1300 $ à 1165 $, et ce, pour deux nuits additionnelles.

Comme toujours, il est possible de s’envoler de Mont-Joli. Pour un supplément de 175 $, vous pouvez décoller de Montréal ou de Québec.

Retenez que les forfaits de novembre et de décembre demeurent inchangés.

Attraits

Lorsqu’on se rend dans cet éden de chasse, le manieur de carabine et ses comparses peuvent exploiter des secteurs exclusifs d’une superficie moyenne de 105 km².

Les clients se sentent également en confiance à Sépaq Anticosti, car la signalisation est précise et les outils cartographiques sous forme papier et numérique sont à la fine pointe.

Afin d’augmenter vos chances, les membres d’un groupe peuvent signer une convention qui permet à vos compagnons de vous aider à capturer vos chevreuils. De plus, la venaison que vous rapporterez chez vous sera plus savoureuse qu’à bien d’autres endroits, car l’île est complètement dépourvue de cèdres qui confèrent un arrière-goût à la viande.

Pour en savoir plus, composez le 1 800 463-0863 ou visitez le site sepaqanticosti.com.

