Presque la perfection

«On a presque frôlé la perfection. C’est une victoire d’équipe, a tenu à souligner l’arrière Thomas Chabot qui a contribué à l’attaque avec un but et une aide. Une partie de ce mérite revient aussi à nos attaquants. Ils se sont toujours repliés en freinant les Slovaques en zone neutre ou à la ligne bleue.»

«Nous avons vraiment joué un bon match. Nous n’avons rien donné à part six tirs et ils provenaient quasiment tous de l’extérieur, a renchéri le défenseur Jérémy Lauzon qui a marqué le premier but canadien. Notre équipe est rapide et excelle sur l’échec avant.»