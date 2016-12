Une saison hâtive

Les motoneigistes du Québec ont de quoi être heureux avec ce début de saison hâtif qui leur permet de rouler en sentiers durant la période des Fêtes, une situation qui ne s’était pas vue depuis de nombreuses années.

«Il faut remonter à la saison 2007-2008 pour retrouver un début de saison équivalent», explique Mario Gagnon, vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et responsable de la région Québec-Portneuf-Charlevoix.

«Il est certain que lorsque l’on s’approche des milieux urbains, il manque encore un peu de neige pour avoir des sentiers parfaits, mais aussitôt que l’on se trouve légèrement en altitude, les conditions sont parfaites.»

Les régions de Chaudière-Appalaches et de l’ouest du Bas-Saint-Laurent ont été les deux premières à ouvrir leurs sentiers officiellement.

Au moment d’écrire ces lignes, il y avait toujours certains problèmes de sentiers dans la région de Drummondville et dans l’ouest du Québec. Ailleurs, les choses tournaient rondement.

Déjà connectées

Plusieurs régions sont déjà interconnectées. «Présentement, il est possible de partir de la Gaspésie et de se rendre vers le Centre-du-Québec sans problème. En montagne, lors de ma dernière randonnée, je me serais cru au milieu du mois de janvier tellement les conditions étaient parfaites», raconte Denis Lavoie de Motoneiges.ca, responsable de la compilation des conditions de sentiers pour le site de la FCMQ.

Si on veut résumer les conditions de façon géographique, mentionnons que pour les sentiers qui sont au sud du fleuve, les clubs font ce qu’ils peuvent alors qu’au nord, ça roule.

«Comme c’est le cas à chaque saison, dans la plaine du Saint-Laurent, étant donné qu’il n’y a pas eu assez de grands froids ni d’importantes chutes de neige, les clubs ont de la difficulté à ouvrir leurs sentiers. Ceux qui le font spécifient que le couvert de neige n’est pas très important. Par contre, aussitôt que l’on pense aux montagnes de Charlevoix, aux Monts-Valin, dans Lanaudière ou ici même dans le Bas-Saint-Laurent, le message est simple: amusez-vous et profitez-en au maximum!» ajoute M. Lavoie.

Conditions en direct

Pour avoir l’idée la plus exacte de ce qui se passe dans les sentiers, consultez la carte interactive de la FCMQ sur le site www.fcmq.qc.ca. Vous y retrouverez le mouvement des surfaceuses actives en direct.

Droits de passage - La rumeur habituelle frappe à nouveau

Encore une fois, la rumeur circule que si le gouvernement ne plie pas aux demandes des gens de l’Union des producteurs agricoles (UPA), ces derniers vont recommander à leurs membres de fermer les sentiers de motoneige qui passent sur leurs terres. La date avancée serait le 1er février.

Un litige concernant l’augmentation de la taxe foncière pour les agriculteurs serait à l’origine du différend. Il semble bien que ce soit devenu une habitude de prendre les motoneigistes en otage lorsque les choses achoppent entre les deux parties.

Même si le mot d’ordre était donné, la décision se prendra localement dans chaque région. Également, c’est l’agriculteur qui décide en fin de compte si, oui ou non, il applique la mesure sur ses terres.