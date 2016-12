15 conseils pour recevoir au jour de l’an et faire lever le party

La meilleure façon d’accueillir le Nouvel An? Chez vous!

Cette année, au lieu de sortir pour fêter le Nouvel An, optez plutôt de recevoir! Il fait froid dehors, il faut trouver un endroit pour se stationner et acheter des billets super chers pour une soirée médiocre dans un bar où on ne s’entend pas penser. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour rester à la maison.

Voici 15 trucs amusants pour recevoir au jour de l’an...ou la veille!

Bouffe

1. Tout le monde participe!

Si vos invités apportent chacun un plateau avec des hors-d’oeuvre, il y aura de la variété et ça va coûter moins cher.

2. Cette recette facile de croquettes

Miam, des bonnes bouchées!

3. Des «wrap» asperges & bacon

Cette recette n’est jamais démodée!

4. Le champagne

Voici 3 façons originales de célébrer avec un peu de champagne à minuit.

5. Des petits «cake pops»

serbbgd - Fotolia

Il y a une recette super facile ici!

Déco

1. Des bougies sans flamme

Ce n’est peut-être pas très chic durant l’année, mais pour le jour de l’an, ça fait un beau look «bougies» sans inquiétude. Pas de stress!

2. Des belles flutes

Vestibule

Celles-ci chez Vestibule sont tout simplement magnifiques.

3. Un tableau noir!

Pixelbliss - Fotolia

Écrivez votre menu, vos résolutions ou simplement des messages amusants pour souligner le Nouvel An.

4. Guirlande d’ampoules

DeSerres

Festif, beau et disponible ici!

5. Amusez-vous avec les rideaux

Pinterest

Parfait pour une petite séance photo entre amis. Exemple Pinterest ici.

Jeux

1. Qui suis-je?

Une photo publiée par A. Prince Reginald (@reggiebones) le 7 Août 2016 à 8h10 PDT

Pas besoin d’avoir le jeu officiel, vous pouvez tout simplement inscrire le nom d’une personne, un objet ou un lieu sur un bout de papier. Parfait pendant le souper!

2. Quiplash

Une photo publiée par Wendy Clery (@craftierthanthou) le 27 Déc. 2016 à 23h37 PST

Si vous avez une console ou un ordinateur, ce jeu est parfait en gang. Avec votre téléphone intelligent, vous devez répondre à des questions un peu niaiseuses. Vos réponses vont apparaître sur l’ordinateur ou la télé, et voilà, tout le monde trouve ça drôle.

3. Des «drinking games»

10 suggestions de jeux avec alcool. Attention, soyez responsables et surtout, prenez un taxi.

4. Karaoké!

Une photo publiée par Laila (@misslaila927) le 23 Déc. 2016 à 11h02 PST

Vous n’avez pas de machine? Pas de problème, il y a plein de versions Karaoké sur YouTube.

5. Dessine, je devine

Une photo publiée par Becky Wagner (@bewag76) le 26 Déc. 2016 à 23h29 PST

Il y a une version «officielle» qui s’appelle Telestrations; c’est un peu comme le jeu du téléphone. Mais, avec plusieurs petits carnets, c’est très simple. Vous dessinez, le prochain doit deviner, ainsi de suite.