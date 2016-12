Que vous soyez téléspectateurs, distributeurs de télé par câble ou satellite, diffuseurs ou simples internautes, 2017 sera une vraie boîte à surprises. D’importants personnages veillent à ce que 2017 nous réserve son lot de surprises, bonnes ou mauvaises. En tête de liste, il y a Mélanie Joly. La ministre du Patrimoine devrait déballer un gros sac de mesures. Quant à Monsieur Surprise lui-même, Jean-Pierre Blais, président du CRTC, il n’a même pas attendu 2017 pour nous surprendre.

Mercredi dernier, il y est allé de ce que d’aucuns ont pris pour un cadeau de Noël. Le président du CRTC a décrété que tous les Canadiens auront droit désormais à un service internet rapide à large bande. C’est-à-dire du téléchargement à 50 mégabits à la seconde et du téléversement (uploading) à 10 Mbps.

Un cadeau qui coûtera plus d’un milliard. Pas de quoi fouetter un chat, chers internautes, car au moins 80 % d’entre nous bénéficient déjà de ces vitesses. Le milliard de dollars et plus (qui viendra de nos poches, directement ou indirectement), c’est pour fournir le même service aux internautes du fond de la lointaine côte nord, de Terre-Neuve ou du Nunavut. D’ici à 2021 et même plus tard encore!

LE FAMEUX FORFAIT DE BASE

Depuis mars, les fournisseurs de télé doivent offrir un forfait de base à 25 $ par mois et des chaînes à la carte. Comme M. Blais n’est pas content des entourloupettes que font certains fournisseurs à leur clientèle, il a décidé de renouveler leurs licences pour un an plutôt que pour sept ans comme c’était la coutume. En novembre prochain, les fournisseurs récalcitrants auront des surprises.

Il y a quelques semaines, toutes les chaînes privées francophones comparaissaient devant le CRTC pour le renouvellement de leurs licences. Le Groupe TVA comme le groupe V et les huit chaînes spécialisées de Bell Média ont tous demandé qu’on allège leur fardeau. Compte tenu des revenus publicitaires qui diminuent, ils veulent consacrer moins d’argent aux productions originales.

Leurs vœux seront-ils exaucés? On le saura dans les premiers mois de 2017. À en juger par l’humeur rébarbative du président au cours des audiences, en particulier avec le Groupe TVA, je serais surpris qu’il fasse beaucoup de cadeaux.

DES MAXI SURPRISES

En principe, les plus grosses surprises de 2017 sortiront de la boîte que devrait ouvrir d’ici à l’été la ministre du Patrimoine. Cette année, madame Joly a déclenché une vaste consultation publique destinée à revoir toute la réglementation en matière de culture. Mélanie Joly commençait son cours secondaire la dernière fois qu’Ottawa a revu sa politique de soutien à la culture.

Ne reculant devant rien, la ministre a tout mis sur la table: le Conseil des arts, Radio-Canada, l’ONF, Téléfilm, le Fonds canadien des médias, les crédits d’impôt, l’internet, alouette! En attendant les décisions qu’elle prendra, le monde de la culture est sur les dents. Du PDG de Radio-Canada au plus petit producteur de télé, on croise les doigts avec espoir, mais beaucoup d’appréhension aussi.

Il n’y a que Reed Hastings, le PDG de Netflix, qui rit dans sa barbe. Comme le PDG d’Apple et celui d’Amazon. Ils savent bien, eux, qu’ils jouissent d’une avance insurmontable.

TÉLÉPENSÉE DU JOUR

Bonne et heureuse année à tous mes lecteurs et que le paradis s’ouvre à eux le plus tard possible!