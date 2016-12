7 M$ en cadeau pour Noël

«Ça a été une émotion brute. J’étais comme dans un rêve éveillé. J’ai passé la nuit à me demander ce que j’allais faire avec tout cet argent... Disons que c’est un très beau cadeau de Noël», raconte Céline Meilleur au Journal après avoir reçu son chèque au siège social de Loto-Québec hier après-midi.

La retraitée de 69 ans compte partager une bonne part du gros lot avec son entourage et ses cinq frères et sœurs.

Elle envisage aussi de faire des voyages de ski et de golf, pour améliorer son swing, et acheter des objets de luxe qu’elle n’avait jamais osé s’offrir avant, «comme une belle montre et des beaux vêtements qui coûtent cher», dit-elle.