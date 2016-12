Classique du centenaire: encore loin d’une salle comble

La Classique du centenaire qui opposera les Red Wings de Detroit aux Maple Leafs de Toronto dimanche au BMO Field risque de ne pas se dérouler à guichets fermés.

Le compte Twitter du quotidien «Toronto Sun» a effectivement rapporté jeudi avant-midi que plusieurs billets pour l’événement étaient toujours disponibles. En fait, il est encore possible de réserver jusqu’à six places consécutives dans de nombreuses rangées du stade qui pourra accueillir environ 30 000 spectateurs pour l’occasion. Dans une section, l’amateur peut même acheter huit billets du coup.

Le prix demandé pour chaque laissez-passer sur le site de la compagnie Ticketmaster Canada varie entre 129 $ et 399 $ avant les taxes et les frais applicables.

Le match prévu au BMO Field lancera une année 2017 remplie d’activités spéciales pour la Ligue nationale de hockey (LNH), qui célébrera son 100e anniversaire d’existence.

Le lendemain, les Blues de St. Louis accueilleront les Blackhawks de Chicago au Busch Stadium dans le cadre de la Classique hivernale.

Plusieurs événements

Dans le cadre du centenaire de la LNH, une première activité, prévue en marge du match entre les Red Wings et les Maple Leafs, sera le dévoilement des 34 plus grands joueurs de l’histoire entre 1917 et 1966. Celui-ci s’inscrit dans le palmarès visant à établir les 100 meilleurs athlètes ayant évolué dans la LNH au fil des ans.

Le dévoilement complet du top 100 aura lieu le 27 janvier, en marge du week-end des étoiles à Los Angeles.

En plus du match contre les Wings, Toronto a prévu une semaine complète pour célébrer le hockey avec des activités dans différents parcs de la ville, du 3 au 8 janvier.

Comme la LNH, les Maple Leafs fêtent leur centenaire, puisqu’ils ont été fondés en 1917.