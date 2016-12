Clayton Stoner sous le bistouri

Le défenseur des Ducks d’Anaheim Clayton Stoner a subi une intervention chirurgicale à l’abdomen le 21 décembre et ratera de quatre à six semaines de jeu.

D’après le quotidien «Orange County Register», le hockeyeur est passé sous le bistouri à Philadelphie, mais il n’a pas été possible de savoir si l’opération était reliée à la blessure au bas du corps ayant tenu Stoner à l'écart depuis le 15 novembre.

Écoulant la troisième année d’un contrat de quatre saisons et de 13 millions $, le joueur de 31 ans a obtenu un but et deux mentions d’aide en 14 matchs en 2016-2017.