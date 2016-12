DeMar DeRozan, le meilleur dans l'histoire des Raptors

DeMar DeRozan est devenu le meilleur pointeur de la jeune histoire des Raptors de Toronto, mercredi soir, terminant la soirée avec un total de 10 290 points en carrière.

DeRozan, qui a toujours évolué pour la formation torontoise dans la NBA, a devancé Chris Bosh et ses 10 275 points dans l’uniforme des Raptors.

Si Bosh avait établi cette marque en 509 rencontres comparativement à 552 pour DeRozan, il y a lieu de préciser que la vedette actuelle des Raptors a réalisé l’exploit en passant moins de minutes sur le parquet.

À sa première saison, en 2009-2010, DeRozan avait effectivement été utilisé, en moyenne, pendant moins de 22 minutes par match.

À l’observer ces temps-ci, les Raptors aiment naturellement le voir le plus souvent possible sur le court. Jouant plus de 35 minutes par partie, DeRozan affiche une moyenne de 27,5 points par sortie depuis le début de la campagne, un sommet personnel.

Dans la défaite de 121-111 subie contre les Warriors de Golden State mercredi soir, il a encore réalisé, avec 29 points, la meilleure performance individuelle parmi les deux équipes.

«D’accomplir quelque chose comme ça, d’être au premier rang dans l’histoire de la concession, c’est définitivement un honneur, mais je me sentirais certainement mieux si on avait gagné la partie», a-t-il commenté au terme de l'affrontement.

Où s'arrêtera-t-il?

Si la marque de DeRozan est déjà intéressante, il y a lieu de croire que le joueur natif de la Californie pourra améliorer considérablement son record au cours des prochaines années.

L'athlète de 27 ans a effectivement accepté un nouveau contrat de cinq ans avec les Raptors, le 1er juillet dernier, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Déjà, la vedette des Raptors avait l’occasion de hausser le record, jeudi soir, quand le club torontois avait rendez-vous avec les Suns à Phoenix. Le match suivant des Raptors est prévu dimanche à Los Angeles, contre les Lakers.

Voici les cinq meilleurs pointeurs de l’histoire des Raptors