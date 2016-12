Deux gagnants de Loto-Québec remportent 1 million $ «in extremis»

MONTRÉAL – Un père et son fils ont remporté 1 million $ à l’Extra de Loto-Québec jeudi. Mais il s’en est fallu de peu pour que le gros lot leur file entre les doigts.

En effet, Serge Ouimet et son fils Timmy Nepton-Ouimet, des Laurentides, ont réclamé leur argent près d’un an après avoir acheté leur billet dans un dépanneur de Saint-Adolphe-d’Howard. Comme ce billet avait été acheté le 27 janvier 2016 et que le délai maximum pour se manifester est de 12 mois, Loto-Québec estime que les deux hommes ont obtenu leur prix «in extremis».

«C’est un billet qui a vraiment failli ne jamais révéler ce qu’il contenait. Ça se prend vraiment bien!» a déclaré, jeudi, M. Nepton-Ouimet.

«Vérifiez vos billets! Ce n’est pas une arnaque, ça marche vraiment! C’est réel», a ajouté son père.

Un amas de billets

Selon Loto-Québec, le père et le fils voyagent beaucoup pour leur travail et achètent de nombreux billets partout où ils passent. Toutefois, ils ne vérifient que quelques fois par an si certains d’entre eux sont gagnants.

Lors d’une de ces journées de vérification, les deux comparses se sont installés confortablement devant la télévision pour passer au peigne fin l’amas de billets qu’ils avaient accumulés. Pendant qu’ils accomplissaient leur besogne, le porte-parole de Loto-Québec a indiqué en entrevue sur les ondes de LCN qu’un gagnant était toujours recherché. Cette nouvelle les a encouragés à poursuivre leur tâche.

C’est alors qu’ils ont découvert les 7 numéros gagnants.

Le père et le fils se sont finalement présentés jeudi au siège social de Loto-Québec avec leur billet gagnant. Parmi leurs projets, ils planifient de faire un voyage de pêche à l’espadon ensemble.