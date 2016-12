Du sang «bleu-blanc-rouge»

Pour Adam Musil, porter les couleurs de la République tchèque dans une compétition internationale n’est pas une option, mais bien une tradition.

En fait, c’est une affaire de famille depuis un demi-siècle. Son grand-père, Jaroslav Holík, est une véritable légende du hockey tchèque. En 1972, lors du Championnat du monde, Holík avait écrit une page d’histoire pour l’ancienne Tchécoslovaquie en inscrivant le but gagnant contre l’Union soviétique. Cette dernière avait remporté tous les championnats du monde et tournois olympiques de hockey entre 1963 et 1972.

Comme entraîneur, il a mené l’équipe des moins de 20 ans de la République tchèque vers deux conquêtes de la médaille d’or en 2000 et 2001.

Son grand-oncle, Jiri Holík, le frère de Jaroslav, a remporté quatre médailles olympiques entre 1964 et 1976. Il avait été couvert d’argent à Montréal. Avec 319 sélections, il est le joueur le plus sélectionné de l’histoire de l’équipe de Tchécoslovaquie.

Frantisek Musil, son père, a représenté le pays chez les moins de 20 ans lors de trois années consécutives, de 1982 à 1984. Il a décroché deux fois l’argent et une fois le bronze. Il a joué 797 matchs dans la LNH.

Quant à son oncle Bobby Holík, il a emboîté le pas en 1989 et 1990, avec deux médailles de bronze chez les U20. Il a surtout connu une brillante carrière dans la LNH avec 1314 matchs et 747 points.

Et le grand frère d’Adam, David, a lui aussi porté les couleurs panslaves en 2012 et 2013!

Une riche tradition

Trois générations plus tard, c’est au tour d’Adam Musil de porter le flambeau familial tchèque. Mais c’est plus fort que lui. C’est une «responsabilité» qui coule dans ses veines.

«C’est une grande fierté, car c’est dans notre sang, a reconnu Adam lors d’une généreuse entrevue. Tous les hommes de ma famille ont joué pour la République tchèque. Ça devait être ennuyant pour ma mère de toujours entendre parler de hockey!»

Adam est la sixième «branche» de l’arbre Musil-Holík à défendre l’honneur du pays en compétition internationale. Mais cela n’a jamais été un fardeau.

«Je n’ai jamais senti la pression de me tailler une place dans l’équipe, a-t-il dit. Mais j’ai dû travailler fort pour y arriver. Je suis heureux d’y être parvenu et d’avoir poursuivi la tradition familiale.»

En cachette !

Adam porte le nom de Musil, mais son grand-père est un Holík. Sa mère, Andrea Holík, qui a connu une belle carrière dans le tennis, est inévitablement tombée folle amoureuse d’un... hockeyeur.

«Le père de ma mère, donc mon grand-père, dirigeait mon père dans une équipe en République tchèque. Je ne me rappelle plus comment mes parents se sont rencontrés, mais je sais qu’ils ont dû conserver leur secret longtemps. Mon grand-père n’aurait pas apprécié de savoir qu’un de ses joueurs fréquentait sa fille!»

Les tourtereaux devaient d’ailleurs se voir en catimini pour éviter l’admonestation de Jaroslav.

«Ils avaient des rendez-vous secrets pour passer du temps ensemble, s’est-il souvenu. Je présume qu’un jour mes parents ont affiché leurs couleurs et que mon grand-père était à l’aise avec ça!»

Des comparaisons

Musil, un choix de quatrième ronde des Blues de St. Louis en 2015, est présentement le capitaine des Rebels de Red Deer dans la Ligue junior de l’Ouest. Il s’est toujours identifié aux coups de patin de tonton.

«Si je devais me comparer à un membre de ma famille, je choisirais sans doute Bobby, a-t-il témoigné. C’était un joueur de centre très robuste. J’aimais son style de jeu et il m’a beaucoup appris. J’aimerais accomplir ce qu’il a réussi à faire.»

Les Musil-Holík sont des noms qui résonnent en République tchèque. Mais chaque patineur a su faire du bruit à sa façon.

«Je ne peux pas vraiment choisir le plus talentueux, car ils étaient tous différents. Ils ont tous vécu leurs moments de gloire.»

Musil n’est âgé que de 19 ans. Mais viendra peut-être un jour la visite de la cigogne. La tradition se poursuivra-t-elle?

«Si j’ai un garçon, je vais lui laisser choisir le sport qu’il veut!» a-t-il badiné.