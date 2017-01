LEDUC, Placide



À Verdun, le 14 décembre 2016, à l’âge de 97 ans, est décédé Placide Leduc.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Denis, Gilbert et Carole, dix petits-enfants, autant d’arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017, de 11h à 14h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe, et sera suivie d’un goûter.