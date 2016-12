Future WRX: Armez-vous de patience... jusqu’en 2020

Selon les propos d’un ingénieur principal chez Subaru qui s’est entretenu avec le magazine automobile Motoring d’Australie, la sportive WRX ou STI ne devrait pas poindre le bout du museau avant 2019, voire 2020.

Parce que la dernière version date de 2015, il faudra attendre selon ce même ingénieur un cycle de quatre à cinq années avant de voir un tout nouveau modèle.

Le développement d’un modèle avec sa phase de tests et d’endurance prend énormément de temps, selon lui. Tout au plus, la WRX va subir une cure de retouches en 2018. Rien de tangible, hormis les habituels gain de quelques chevaux par une meilleure gestion électronique et des lignes redessinées.

Subaru WRX STI 2017 Frédéric Mercier

L’Impreza actuelle demeure tout de même une formidable machine de performance avec 268 ch (WRX) et 305 ch (WRX STI) et sa transmission intégrale symétrique à prise constante.

Pour l’instant, la véritable nouveauté réside du côté de l’Impreza 2017, nouvelle à 95%, et que notre confrère a pu tester.

