Jusqu’à 50 centimètres de neige attendus à Québec et dans l’est

QUÉBEC | Si Montréal et l’ouest du Québec éviteront le gros de la tempête qui doit arriver dans la province jeudi, la capitale et les régions de l’est, elles, peuvent s’attendre à recevoir jusqu’à 50 centimètres de neige au cours des prochaines 24 heures.

Dans ses prévisions émises vers 4 h du matin, jeudi, Environnement Canada estime qu’entre 25 et 50 centimètres de neige s’abattront sur Québec au cours de la soirée et de la nuit à venir.

«Une dépression en formation remontera la côte-est américaine aujourd'hui et deviendra une tempête importante sur l'est du Québec à la suite de son développement rapide, voire explosif», a expliqué le ministère.

«En plus de l'accumulation rapide de neige, les vents forts se mettront de la partie pour générer de la poudrerie», a aussi mentionné Environnement Canada.

Le scénario attendu est le même dans les régions de Saguenay, de Sherbrooke, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de Sept-Îles.

Trois-Rivières et la Mauricie serviront en quelque sorte de ligne de démarcation entre l’est et l’ouest de la province, alors que les Trifluviens devraient recevoir entre 15 et 20 centimètres.

À Montréal, seuls quelques dix petits centimètres sont attendus au cours de la nuit à venir, tandis que Gatineau et Val-d’Or devraient s’en tirer avec cinq centimètres.