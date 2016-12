Le Canadien s'accroche du mieux qu'il peut

Après avoir bêtement échappé un point la veille à Tampa, les joueurs du CH ont su se racheter à Sunrise en arrachant deux points aux Panthers.

On a bien raison de dire que tout finit par s'égaliser au cours d'une saison.

Phillip Danault a joué les héros. Il a sauvé les meubles en préparant le but égalisateur de Brendan Gallagher, à l'aide d'une passe parfaite, et en inscrivant le but victorieux en prolongation sur un tir d'une précision chirurgicale, après avoir reçu la rondelle de Max Pacioretty.

Il était grand temps que Gallagher en marque un. Son dernier but remontait au 26 novembre.

On a enfin revu un sourire sur le visage du numéro 11 et Michel Therrien doit maintenant espérer que le combatif ailier droit retrouvera un brin de confiance dans son jeu, lui qui n'a réussi que deux buts lors des 30 dernières rencontres.

Pour ce qui est de Danault, il représente un bon dépanneur pour le Canadien durant la longue absence d'Alex Galchenyuk.

Il fait vraiment de son mieux dans un rôle qui est difficile à remplir pour lui.

On a la critique facile à l'endroit de l'équipe de Therrien, mais je trouve que le CH s'accroche pas mal mieux que l'an passé.

Oui, il y a trop de joueurs improductifs dans ce club-là (allo, Tomas Plekanec!) mais il y a aussi des joueurs qui refusent de baisser les bras.

L'équipe traverse des moments ardus, mais le Tricolore a tout de même trouvé le moyen d'obtenir trois points sur quatre en Floride, malgré l'absence de joueurs clés comme Galchenyuk, Markov, Shaw et Desharnais.

Pacioretty, pour un, a su se faire pardonner pour sa mauvaise couverture défensive sur le premier but des Panthers en marquant son 15e but et en préparant le filet victorieux.

C'était beau de voir les gars féliciter Al Montoya, qui savourait le fait d'avoir battu son ancien club. Visiblement, c'est un joueur apprécié par ses coéquipiers.

Montoya a réussi l'un des arrêts les plus spectaculaires de l'année en volant un but à Aaron Ekblad avec un plongeon désespéré et il méritait de renouer avec la victoire, sa première depuis le 26 octobre.

Une victoire qui fera du bien au moral des joueurs du CH avant un match difficile qui attend l'équipe le 31 décembre à Pittsburgh.

Carey Price sera bien reposé et il est dû pour en jouer une grosse, lui qui a connu une baisse de régime au cours des dernières semaines.