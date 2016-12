Lorsque j’ai ouvert la porte du four, c’est comme si ma mère était apparue à côté de moi. Ma tourtière, c’est sa recette, c’est son odeur. Robert, mon plus jeune frère, était à la maison et je n’ai pu m’empêcher de l’inviter de mon côté de l’îlot. «Viens sentir. Ça sent môman...»

Le nez a l’air nono, mais il a ses repères et, même s’il n’a pas la beauté des yeux ou la sensualité de la bouche, il est aussi un très fin goûteur.

Il sait que le popcorn sent le cinéma, que le gaz sent le ski-doo, que trop de fleurs mal agencées sentent le salon funéraire. Généralement, les cheveux d’un enfant ont un parfum unique. Quand il était petit et que nous allions en VTT, j’avais toujours le nez appuyé sur la tête de Simon.

Les dégustateurs de vin ont un pif extraordinaire, mais, attention, le garagiste expérimenté, à l’odeur d’une huile chauffée, vous dira s’il s’agit du moteur, de la transmission ou des freins.

LES FRAGRANCES

Une senteur perdue, mais inoubliable? Celle du Forum. Une de mes préférées? Celle du bouleau qui brûle dans le foyer ou l’arôme du bon café, le matin. L’odeur de la réno, c’est un menuisier qui scie une planche d’épinette. Celle de l’été, c’est le gazon fraîchement coupé. Celle que tu ne veux pas, c’est le McDo dans l’auto.

Curieusement, dans un vestiaire de hockey, ça sent le yable si tu ne joues pas. Si tu joues, tu ne le réalises pas.

Même s’ils font pleurer, les oignons ou échalotes françaises inspirent.

Je ne vous parle pas des parfums de ma blonde. Coco Mademoiselle de Chanel. Plus fort que Messmer.

Et quand on dit que ça sent la coupe... ça sent quoi?

De passage en Floride, Plekanec en profite pour essayer ses cols roulés d’été.

Premier incident à l’Hôtel de Glace. Un client échappe son café et fait fondre sa table de cuisine.

«Noël Heureuse Bonne Joyeux Année et!» (IKEA)

Rumeurs d’échange, mais Plekanetz dit qu’il ne veut pas quitter le Québetz.

Pourquoi le mot «abréviation» est-il si long?

Et pourquoi le yable sent-il si mauvais?