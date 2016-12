Nouvel An: sécurité renforcée à New York après Berlin et Nice

La police new-yorkaise a annoncé jeudi le déploiement de dizaines de camions pour le Nouvel An, pour empêcher toute attaque au camion-bélier comme celles qui ont récemment eu lieu à Berlin ou à Nice.

«Nous avons fait très attention aux événements de Nice et de Berlin et nous avons adapté les mesures de sécurité», a expliqué l’un des responsables de la police new-yorkaise, Carlos Gomez, lors d’un point de presse.

Quelque 65 camions habituellement utilisés pour le nettoyage des rues seront placés à «des endroits stratégiques», notamment aux abords de Times Square, où plus d’un million de personnes devraient assister à la traditionnelle descente de la boule du Nouvel An.

Plus d’une centaine d’autres véhicules «bloquants» seront également déployés à travers la ville, là encore pour empêcher que des véhicules soient lancés contre la foule, a-t-il précisé.

Ce déploiement s’ajoutera au gros dispositif de sécurité mis en place ces dernières années, avec quelque 7000 policiers et forces antiterroristes, en uniforme et en civil, qui patrouilleront dans le quartier de Times Square et à travers les nombreux lieux de fêtes dans la mégapole américaine, a ajouté M. Gomez.

Les piétons qui voudront accéder à Times Square devront se contenter de petits sacs et seront contrôlés au moins à deux reprises, avec interdiction de transporter tout objet dangereux, alcool ou même parapluie.

Le 14 juillet dernier, un camion conduit par un Tunisien radicalisé a foncé dans la foule rassemblée à Nice pour la fête nationale, tuant 86 personnes, une attaque revendiquée par l’organisation État islamique.

Le 19 décembre, un autre attentat au camion-bélier sur un marché de Noël de Berlin faisait 12 morts. L’auteur présumé a été tué quelques jours plus tard lors d’un contrôle de police en Italie.