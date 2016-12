Quand Harry chante le blues

Retiré de la scène musicale, cinématographique et politique, Harry Belafonte mena pendant plus de cinquante ans, une triple carrière. Activiste de premier plan, surtout pour ses frères afro-américains, il se fit connaître sur le plan musical par ses joyeux calypsos comme Matilda.

S’il débuta sous les bons auspices du saxophoniste alto Charlie Parker et du trompettiste Miles Davis, son incursion dans le monde du blues fut minime. Grâce à une vague de rééditions qui nous proviennent des fonds Columbia, le voici en 1958 entouré d’une grande formation. Ne lésinant pas sur les moyens et la popularité dont il jouissait à l’époque, le producteur Ed Welker fit appel aux trompettistes Roy Eldridge/Don Faguerquist, au pianiste Hank Jones, au saxophoniste Ben Wester, bref, le gotha du jazz.

Soyons honnêtes, Harry Belafonte n’a pas la puissance d’un T Bone Walker ou la fibre évocatrice d’une Billie Holliday, mais l’ensemble se tient. Si l’accentuation porte parfois à sourire, les onze titres présents peuvent aisément toucher un grand public, et, ne négligeons pas la présence essentielle de quelques maitres du jazz. En ce beau jeudi où la neige tombe à gros flocons, laissez -vous bercer.



A Fool For You



In The Evening Mama



God Bless The Child