Super Mario Run: les préinscriptions sont lancées sur Android

Après seulement deux semaines d’exclusivité iOS, le jeu Super Mario Run se présente enfin dans la boutique Play Store pour les utilisateurs Android.

En septembre, Shigeru Miyamoto participait à la conférence Apple pour présenter son tout nouveau jeu: Super Mario Run, une expérience mobile. Cela confirmait son exclusivité iOS pour un moment, mais une version Android allait éventuellement être disponible.

C’est maintenant officiel: les utilisateurs Android vont également pouvoir profiter du jeu Super Mario Run. La date de sortie n’est pas confirmée, mais les utilisateurs peuvent s’inscrire sur la page Super Mario Run dans le Play Store afin de recevoir un message dès que le jeu est disponible. Une date devrait être dévoilée bientôt.

Super Mario Run est un «automatic runner», un jeu où le personnage court automatiquement. Vous contrôlez les sauts de Mario et devez collectionner le plus d’items possible. Évidemment, il faut faire face à Bowser de temps en temps.