Tous derrière Martins Dzierkals

TORONTO | Martins Dzierkals s’estime chanceux de compter sur l’appui de ses parents et de sa famille d’adoption à Rouyn-Noranda. Les gens qui lui sont chers ont fait le trajet pour l’encourager au Championnat du monde junior.

Même s’ils vivent à 12 heures de vol de Toronto, Aiga et Josephs n’auraient manqué ça pour rien au monde. C’est pareil pour Lori Albert et Bob Gervais, ses parents d’accueil chez les Huskies, en Abitibi, qui ont fait sept heures de route.

«C’est un grand moment pour nous, parce que c’en est un grand pour lui», a indiqué sa maman biologique avec émotion. Le Journal a rencontré les deux familles devant le Centre Air Canada jeudi, à quelques heures du duel entre la Lettonie et l’unifolié.

«C’est aussi agréable de voir où notre fils jouera quand il sera rendu chez les pros, enchaîne celle qui ressemble comme deux gouttes d’eau à fiston, un brillant espoir des Maple Leafs. Nous attendions ce moment depuis très longtemps.»

La famille Dzierkals n’est pas entièrement débarquée au Canada puisque Martins compte six sœurs et deux frères. Seul le plus vieux, Kaspars, a fait le voyage. Ils profitent donc de l’occasion pour visiter les attraits touristiques de l’Ontario avec les gens à qui ils ont confié leur fils. Des amis de Rouyn-Noranda se sont même joints à eux. Ils portent fièrement les couleurs de la meute, au nom de Dzierkals.

Liens serrés

«C’était certain que lorsqu’on a su que Martins jouait au championnat, on descendait de la maison pour assister au tournoi, certifie sans retenue Lori Albert, qui accueille sous son toit le Letton depuis l’an dernier. On le considère comme notre fils. En même temps, ça fait comme une grande réunion de famille.»

«Nous avons tissé des liens serrés avec Lori et Bob depuis l’an dernier, ajoute Alga. On sait que notre fils est bien traité chez eux.»

«Nous avons beaucoup de plaisir à vivre cette expérience à leurs côtés, renchérit son mari. C’est important. Nous sommes devenus une grosse famille.»

«Lori et Bob sont mes seconds parents. Ils m’ont beaucoup aidé à travers de dures épreuves depuis mon arrivée au Québec, a témoigné Martins dans les coulisses du Centre Air Canada. Ils ont fait en sorte que je m’adapte plus vite à ma nouvelle vie.»

Ils lui ont entre autres appris la langue de Shakespeare, qu’il baragouinait à son arrivée. Allumé comme pas un, le hockeyeur âgé de 18 ans au moment de poser ses valises en Abitibi a rapidement fait des progrès. Sa persévérance a payé. Il s’exprime maintenant aisément en anglais. Celui qui parle aussi letton et russe s’efforce même à saisir une quatrième langue, le français.

«On lui a appris les mots habituels», plaisante un coéquipier chez les Huskies qui jouait dans le camp adverse jeudi soir, Philippe Myers.

Par gêne et respect, il n’a pas voulu élaborer sur le sujet puisque les mots ne peuvent être publiés dans ces pages...

Un faible pour Martins

La porte de Lori et Bob à Rouyn est toujours ouverte. Parfois, ils sont même accueillis par surprise dans la maison par une quinzaine de joueurs des Huskies. Myers est un abonné des biscuits de madame et ne se gêne surtout pas pour passer saluer son coéquipier et cette gentille famille à l’improviste.

Avec trois joueurs de la meute sur la glace jeudi, Lori et Bob ont dû faire un choix difficile. Même s’ils adorent Myers et Jérémy Lauzon, leur cœur penchait nettement vers Martins, qui leur a d’ailleurs fait plaisir en marquant un but.

«Je dois avouer que je l’encourage plus que les deux autres, dit la dame. Nous l’adorons. Il y a vraiment un fort lien qui nous unit. Et en plus, on aime les équipes négligées.»

Dans le calepin