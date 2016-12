Une journée en dents de scie pour les Québécoises

(Sportcom) – L'Ontarienne Erin Mielzynski a obtenu le meilleur résultat canadien, jeudi, avec une neuvième place au slalom de la Coupe du monde de ski alpin de Semmering, en Autriche.

L’Américaine Michaela Shiffrin a signé sa quatrième victoire consécutive sur le circuit.

Une fois de plus, Shiffrin a dominé la première descente avec un temps de 50 s 74 centièmes. Elle est ensuite restée au sommet du classement de la seconde manche avec un chrono total de 1:40:06.

La Slovaque Veronika Velez Zuzulova (+0,64) a grimpé sur la deuxième marche du podium et la Suisse Wendy Holdener (+1,54), sur la troisième.

Mielzynski a pour sa part conclu à 2,52 de la gagnante.

Marie-Michèle Gagnon a commencé la journée du bon pied en franchissant la ligne d’arrivée en 52 s 58 centièmes, ce qui la classait provisoirement 14e. Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées de la même façon au second départ et la skieuse de Lac-Etchemin n’a pas fini la course.

Valérie Grenier a quant à elle terminé 31e de la première descente en 54 s 77 centièmes, soit à 0,35 s de la 30e place qui lui aurait permis de s’élancer pour la deuxième manche.