GALLANT, Marie-Eva

(née Doiron)



Le 22 décembre 2016, à l’âge de 99 ans et 9 mois, est paisiblement décédée madame Marie-Eva Doiron, épouse de feu Léonard Gallant.Elle est allée rejoindre dans la sérénité Léonard, l’amour de sa vie, ses fils Roger et Patrice, sa fille Yvette, ses gendres Réal Perron et Roger Constantineau.Elle laisse dans le deuil Marcel Gallant, Simone Gallant (Jacques Gariépy), Gilberte Gallant, Claude Gallant, Claudette Gallant, Thérèse Gallant et Bernard Gallant (Hélène Gariépy) et sa bru Micheline St-Jean Gallant. Elle laisse également 14 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces, ainsi que des amis du Centre à nous de Repentigny.Elle sera exposée au salon:le mardi 3 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h. Le service religieux aura lieu à l’église Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, le mercredi 4 janvier à 11h. L’inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Mathias sur Richelieu.