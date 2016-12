«À boutte» d'avoir les lunettes embuées en hiver? Voici le truc (VIDÉO)

Ceux qui portent des lunettes le savent.

Après «marcher sur un clou rouillé nu pied », la chose la plus désagréable sur Terre est sans contredit passer 22 minutes à attendre que tes lunettes «defrost» quand tu passes du froid au chaud.

Ok oui on exagère, le clou rouillé c’est «bin pire», mais bon, on hait ça pareil.

Ça «gosse», tu as l’air cave sans bon sens, t’es impuissant face à ceci et si tu les frottes ça «beurre tes vitres».

La seule façon de passer à travers ceci est de prendre son mal en patience et de penser à autre chose.

Mais plus maintenant, car voici LE truc infaillible qui fera que tout ceci ne se reproduira plus jamais.

Un indice ? Savon à vaisselle.

Pour le reste, regardez la courte vidéo ci-dessous. Votre vie sera meilleure.