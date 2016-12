Avion disparu dans le lac Érié avec six personnes: les recherches sont suspendues

CLEVELAND – Les opérations pour retrouver un petit avion et ses six passagers qui a sombré dans le lac Érié jeudi soir ont été suspendues vendredi après plus de 20 heures de recherche.

Trois adultes et trois enfants se trouvaient à bord du Cessna Citation 525 en partance de Cleveland lorsqu’il a disparu des écrans radars vers 23 h 30 jeudi. Selon CNN, les passagers revenaient d’un match des Cavaliers de Cleveland de la NBA et s’en retournaient à Columbus, en Ohio.

Selon la garde côtière américaine, l’appareil a disparu peu après le décollage de l’aéroport Burke Lakefront, alors qu’il se trouvait au-dessus des flots, à quelques kilomètres de la berge.

Les équipes de secours américaines et canadiennes ont ratissé environ 128 milles carrés par voie aérienne et sur l’eau pendant 20 heures, a indiqué la garde côtière dans un communiqué vendredi soir.

Un Hercules C-130 de la base des forces canadiennes à Trenton en Ontario participait vendredi aux recherches au-dessus du lac Érié qui est aussi bordé par l’Ontario.

Les recherches étaient difficiles en raison des vagues de 12 à 15 pieds de haut.

«La décision de suspendre les recherches n’est jamais facile à prendre, a dit le capitaine Michael Mullen de la garde côtière américaine. Je transmets mes sincères condoléances aux proches des victimes de cette tragédie.»