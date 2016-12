Carey Price rassure

Dès le début de septembre, les yeux de la planète hockey sont tournés vers Toronto, où est disputée une première Coupe du monde en 12 ans.

L’événement international est un contre-poids avoué au tournoi de hockey olympique, mais la formule est différente. Seules six nations sont représentées. Les deux autres équipes sont formées de joueurs de 23 ans et moins d’Amérique du Nord et de joueurs originaires de pays d’Europe qui ne participent pas à ce Mondial.

Si les amateurs de hockey s’éprennent vite des rapides patineurs nord-américains, ceux du Canadien s’attardent particulièrement aux succès de la mère patrie. Sous les couleurs de l’unifolié, Carey Price effectue un retour au jeu après avoir passé la majeure partie de la dernière saison sur la touche, blessé à un genou.

L’or sans trembler

Cette Coupe du monde permet aussi aux fans et aux observateurs de voir à l’œuvre le nouveau venu Shea Weber, acquis dans la transaction qui a envoyé le chouchou P.K. Subban à Nashville.

Dans un cas comme dans l’autre, les amateurs ne seront pas déçus. Après un revers en match préparatoire face aux Américains, Price reprend là où il avait laissé au moment de sa blessure, en novembre 2015.

Le gardien terminera le tournoi l’or au cou, affublé d’une moyenne de buts alloués de 1,40 et d’un taux d’efficacité de ,957 en cinq matchs.

Quant à Weber, il s’affichera comme un solide meneur à la ligne bleue canadienne.

Le pays s’imposera sur ses terres sans trembler. On attendait les Américains, les Russes ou les Suédois en finale. Ce sont finalement les surprenants Européens qui se faufileront jusqu’à la ronde ultime, guidés par un Jaroslav Halak des beaux jours. Leur conte de fées prendra fin.

Brad Marchand, la révélation du tournoi aux yeux de plusieurs, donnera la victoire au Canada en fin de troisième période, lors du deuxième match de la finale, le 29 septembre.

La spectaculaire fin de match – les Canadiens tiraient de l’arrière 1 à 0 jusqu’à tard dans la rencontre – fera rêver au début de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey.

Septembre en rafale

11 septembre: Félix Auger-Aliassime s’impose chez les garçons aux Internationaux des États-Unis. À tout juste 16 ans, il défait en finale le Serbe Miomir Kecmanovic, cinquième favori du tournoi.

13 septembre: Rien ne va plus chez les Alouettes. Au cœur d’une saison désastreuse qui semble les mener tout droit vers une exclusion des éliminatoires, une altercation éclate pour une deuxième fois à l’entraînement.

15 septembre: Favorite de la Coupe Banque Nationale de Québec, Eugenie Bouchard fait pâle figure. Elle est éliminée dès le deuxième tour par la Russe Alla Kudryavtseva, 162e mondiale.

20 septembre: Le Canadien ouvre sa saison 2016-2017 avec son traditionnel tournoi de golf. Le lancement se fait sans la présence de quelques leaders, qui disputent la Coupe du monde. Du lot, le capitaine Max Pacioretty, critiqué par l’entraîneur américain John Tortorella au cours du tournoi.