Le mythique restaurant new-yorkais Carnegie Deli ferme ses portes

C’était une institution de la gastronomie new yorkaise: le Carnegie Deli, rendu célèbre par le film de Woody Allen Broadway Danny Rose, ferme ses portes ce vendredi soir, au grand regret des nostalgiques du New York d’antan.

Pour le dernier jour, des dizaines de personnes faisaient la queue dans le froid sur la 7e Avenue, en attendant de franchir les portes de ce restaurant si emblématique des delicatessens juifs new-yorkais, idéalement situé en face du prestigieux Carnegie Hall, et à quelques encâblures des théâtres de Broadway et de Central Park.

Paul Zatek, jeune cadre dans la finance, «habite à New York depuis 10 ans, mais n’était jamais venu ». L’annonce de la fermeture de ce restaurant ouvert en 1937 l’a poussé à s’offrir l’un des sandwichs gargantuesques qui ont fait la réputation de l’établissement, le «Woody Allen», en l’honneur du réalisateur qui contribua beaucoup à sa renommée: deux tranches de pain et une montagne de tranches de pastrami et corned beef au milieu, de quoi caler même les plus gros appétits américains, pour quelque 30 dollars.

Nouvelle de New York Photo d'archives, Marie-Joëlle Parent

Les murs parlent

«C’est juste une telle institution new-yorkaise, il suffit de regarder les murs pour voir combien de gens sont venus ici », explique sa fiancée, Jackie Fennessey. En attendant son cheese-cake, une autre spécialité de la maison, elle scrute les centaines de vieilles photos de vedettes, venues surtout du monde du show-business de Broadway, qui ornent les murs du Deli.

Deux tables plus loin, deux jeunes Chinoises, étudiantes à l’Université de Santa Barbara, en Californie, attendent d’être servies. Elles n’avaient jamais entendu parler de l’endroit jusqu’à il y a quelques heures, mais sont surprises d’entendre qu’il est sur le point de fermer.

«On s’y sent si bien, c’est si chaleureux», dit Ann Zheng.

Au milieu du rush, l’un des serveurs, Al Tarique, employé au Carnegie Deli depuis 14 ans, essaie de profiter des derniers moments.

«C’est triste, très triste», dit-il. «Tous les jours on rencontre ici des gens nouveaux, parfois des gens drôles, parfois des célébrités...des gens très bien».

La propriétaire du lieu, Marian Harper, qui a hérité du Deli à la mort de son père Milton Parker, qui l’avait lui-même racheté avec Leo Steiner en 1976, a posté un bref message d’adieu et de remerciements sur le site du restaurant, où elle explique que la décision de fermer ce vendredi à minuit «a été incroyablement difficile».

«Toutes les bonnes choses...»

«Je suis arrivée à un âge où je veux profiter de la vie», résumait-elle il y a quelques jours à la radio publique NPR. «Toutes les bonnes choses ont une fin».

Selon le New York Daily News, Mme Harper aurait même rejeté une offre de rachat d’un plongeur du restaurant pour 10 millions de dollars, qui espérait préserver ce qu’il estimait être «partie intégrante de New York, autant que la Statue de la Liberté et l’Empire State Building».

Pour de nombreux commentateurs new-yorkais, la fermeture du Deli est un signe des temps et d’un New York qui change, sous la pression de la flambée des prix de l’immobilier et de l’arrivée d’hôtels toujours plus nombreux au coeur de Manhattan.

«La renommée et une nourriture pour nostalgiques ne suffisent pas à maintenir un endroit éternellement, même avec de nombreux touristes comme clientèle. Quand les villes changent, les restaurants qui reflètent leur personnalité doivent aussi changer», philosophait ainsi récemment le magazine Forbes.

Les irréductibles du Carnegie Deli pourront néanmoins continuer à savourer ses célèbres cheesecakes et pastrami. Mme Harper a annoncé son intention de maintenir en activité son usine de fabrication située dans le New Jersey, qui fournit plusieurs antennes moins connues, à Madison Square Garden, à Las Vegas ou dans la petite ville de Bethleem, en Pennsylvanie.