Cent personnalités nommées au sein de l’Ordre du Canada

OTTAWA – Cent personnalités canadiennes ont été nommées au sein de l’Ordre du Canada, dont l’homme d’affaires Michael Sabia, la cinéaste Manon Barbeau et le nageur Benoît Huot.

M. Sabia, de Montréal, président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a été récompensé «pour son leadership entrepreneurial et sa contribution au rajeunissement et à la transformation de plusieurs entreprises canadiennes emblématiques», peut-on lire dans le communiqué du gouverneur général du Canada publié vendredi.

Mme Barbeau, de Montréal également, directrice du Wapikoni mobile, a reçu cet honneur «pour ses réalisations cinématographiques et son dévouement auprès des jeunes des Premières Nations». Et Benoît Huot, de Saint-Lambert, a été nommé «pour sa contribution en tant qu’ambassadeur du parasport, comme figure d’inspiration auprès des jeunes et pour son excellence en tant que nageur paralympique».

En tout, une vingtaine de personnalités du Québec font partie des lauréats. Parmi elles, on retrouve aussi l’astrophysicienne de l’Université McGill Victoria Kaspi, le chroniqueur politique John Parisella, la gestionnaire Louise Champoux-Paillé, la femme d‘affaires Anne-Marie Hubert, et l’intervenante Diane Sasson.

Le designer industriel Michel Dallaire a pour sa part été promu au titre d’officier de l’Ordre du Canada.

L’ancien chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff a été nommé membre de l’Ordre.