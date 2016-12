De nombreuses hausses pour les Québécois en 2017

Au 1er janvier 2017, les Québécois doivent s’attendre à encaisser de nouvelles hausses de taxes, de cotisations et de tarifs.

Dès le 1er janvier, le taux de cotisation obligatoire au Régime des rentes du Québec (Retraite Québec) augmente.

Ce qui veut dire que pour un travailleur québécois, la contribution maximale sera en hausse de 50,15 $ pour s’établir à 2797,20 $. Pour les travailleurs autonomes, la contribution maximale est plus salée, en hausse de 120 $.

Taxe santé et CPE

La controversée «taxe santé» est abolie pour 2017. Or, dans votre prochaine déclaration de revenus en mars prochain, elle vous sera tout de même imposée pour l’année 2016. La taxe santé varie entre 200 $ et 1000 $.

Les frais de base pour les services de garde sont indexés. Ce qui se traduit par une hausse de 20 cents par jour par enfant (de 7,55 $ à 7,75 $) dans un Centre de la petite enfance (CPE) ou 52 $ par année par enfant.

Pour les ménages dont le revenu familial se situe entre 50 920 $ et 76 380 $, la contribution est plus importante, en hausse de 70 cents par jour par enfant, passant de 7,75 $ à 8,45 $. Dans ce cas, il faut calculer 182 $ de plus à débourser cette année.

Taxes et Hydro

Les taxes municipales aussi vont monter. Les hausses moyennes attendues devraient tourner autour de 60 $ dès le 1er janvier 2017 au Québec.

À Québec, le maire Labeaume a décidé d’offrir un gel. Certains propriétaires encaisseront de légères baisses selon les arrondissements.

Les taxes scolaires augmenteront également en juillet prochain. Pour une maison unifamiliale moyenne, le compte de taxes scolaires devrait s’accroître d’environ 60 $.

Les 3,9 millions de clients d’Hydro-Québec verront leur facture d’électricité augmenter de 1,6 % le 1er avril prochain si la Régie de l’énergie donne le feu vert à Hydro-Québec.

Pour un propriétaire d’une maison unifamiliale chauffée à l’électricité, cette hausse sera d’environ 50 $ par année.

Permis de conduire

Le prix du permis de conduire change, passant de 82,24 $ à 83,23 $, en hausse de 99 cents.

Le coût d’immatriculation d’un véhicule de promenade passe de 217,82 $ à 219,89 $, en hausse de 2,07 $ au Québec. Les résidents de l’île de Montréal doivent évidemment ajouter une taxe supplémentaire de 45 $.