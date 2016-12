Éric Lucas sur un matelas de dollars

Le gymnase d’Angelo Dundee a toujours été mythique. Il est toujours situé à Miami Beach au coin de la 5e rue. Quand j’y suis allé la première fois, j’avais trouvé que le mythe sentait pas mal fort la pisse et la sueur. En comparaison, le gymnase Champion de Georges Cherry avait l’air du Ritz.

Mais c’est là que s’entraînait Muhammad Ali pour ses combats contre Sonny Liston et plusieurs autres par la suite avant qu’Ali n’installe son camp dans les montagnes de la Pennsylvanie, à Deer Lake.

Plus tard, Angelo Dundee a investi dans un grand complexe de golf à Hollywood à une quarantaine de kilomètres au nord de Miami.

C’est là qu’Éric Lucas et Stéphane Ouellet s’étaient retrouvés avec Yvon Michel pour un camp d’entraînement.

Angelo Dundee avait le don d’attirer de jeunes prospects qui allaient devenir des vedettes internationales. Justement, il en avait un de 22 ans à proposer à Yvon Michel pour l’entraînement d’Éric Lucas. Un dénommé Glen Johnson.

Le même Glen Johnson, champion du monde IBF des super moyens, qui allait perdre en douze rounds contre Carl Froch dans le tournoi des Supersix et toujours en douze rounds contre Lucian Bute au Colisée de Québec.

«Donc, j’embauche Johnson pour quelques rounds de sparring avec Lucas. Mais sans doute que Johnson voulait impressionner Angelo Dundee, le voilà qui commence à brasser Éric Lucas qui en arrache contre lui dans le ring. Au point qu’il finit par lui donner une raclée», raconte Yvon Michel.

Stéphane Ouellet à la rescousse

Stéphane Ouellet, tout jeune, incroyablement talentueux et un peu baveux du Saguenay, assistait à la prestation de Johnson. N’en pouvant plus, il s’était approché d’Yvon Michel: «Laisse-moi faire une couple de rondes avec ce gars-là. Je vais le remettre à sa place», de lancer Ouellet.

Michel a hésité quelques secondes puisque Ouellet était moins gros que Lucas. Mais quand le Poète avait quelque chose dans la tête, il ne l’avait pas dans le bout des souliers.

Yvon Michel poursuit: «J’ai demandé à Johnson de faire trois rondes avec Stéphane. Il ne pouvait pas se douter ce qui suivrait. Stéphane l’a frappé à volonté pendant les trois rounds et lui a donné une vraie leçon de boxe. Les combinaisons sortaient de partout. Tellement qu’après le sparring, Johnson est resté dans le coin à regarder Ouellet avec un regard interrogatif et admiratif».

Quant à Yvon Michel, il était gonflé de fierté. Et convaincu qu’il avait dans son équipe un futur champion du monde. Assuré et garanti. Pourtant, on connaît la suite de l’histoire de Stéphane Ouellet. Michel devient plus sérieux le temps d’une réflexion: «À ce moment-là, je n’avais pas assez d’expérience pour voir les tares qui allaient se développer chez Stéphane. Aujourd’hui je sais que pour devenir un vrai champion du monde, ça prend le total. Ce sont des êtres différents animés par une détermination sans faille.»

Champion improbable

Le plus improbable des champions aura été Éric Lucas. D’ailleurs, ça ne devait pas être lui l’élu. Et son chemin vers un titre mondial est complètement tordu...

«Dans le fond, ç’a commencé au Blue Horizon où Éric affrontait Bryan Brannon, neuvième mondial. Non seulement il perd le combat mais il perd tous les rounds. Jamais proche. Il touche 15 000 $ pour sa soirée. Et franchement, je suis sur le point de lui dire de se trouver une job. Y a pas d’avenir dans la boxe. Toujours le manque d’expérience. Dans ce temps-là, je croyais encore qu’une défaite, c’était la fin du monde. Ce n’est pas du tout le cas...

«Sur les entrefaites, Don Majestic avec qui je fais encore des affaires, m’appelle. Il se cherche quelqu’un pour affronter Fabrice Tiozzo en France. C’est le champion du monde des mi-lourds et Éric est un 168 livres. Mais Éric tient absolument à livrer ce combat. On se retrouve en France dans un combat télévisé à TVA devant 1,9 million de téléspectateurs.

«À la pesée officielle, Tiozzo a quatre livres de trop. Au lieu d’annuler le combat, on obtient un bonus de 20 000 US de plus. De toute façon, Éric va aller se faire démolir.

«Pas du tout. Éric a livré un incroyable combat se rendant au bout des douze rounds. Après le combat, on nous a payés en billets de 20 dollars. Avec le 20 000 US de bonus, ça faisait 120 000 $ en billets verts. Rendu à la chambre d’hôtel, Éric a étendu les billets sur le lit pour en faire un matelas et il s’est couché de tout son long, un grand sourire dans le visage.

«Mais il fallait rentrer au pays. On avait bourré l’argent dans des gros sacs et Éric voulait absolument revenir avec son cash. Pas question de virements bancaires. Mais on ne pouvait pas passer les douanes avec 120 000 $ en cash. Finalement, on a appelé Gaby Mancini, un géant de la boxe, qui s’y connaissait en services frontaliers. On est sortis de l’aéroport de Dorval avec nos gros sacs de dollars», de raconter Michel.

Photo d'archives

Au tour de Roy Jones

Quelques mois plus tard, au banquet de la WBA où tout le monde fait comme s’il connaissait tout le monde, on félicite Yvon Michel pour la prestation courageuse de Lucas contre Tiozzo. Parle, parle, jase, jase, Fred Levine approche Don Majestic. Il cherche un bon adversaire pour Roy Jones jr, le meilleur boxeur sur la planète: «J’aurais peut-être quelqu’un pour toi», lui dit-il.

Quelques pourparlers et 160 000 $ US plus tard, on avait trouvé Éric Lucas.

Il allait abandonner à cause d’une coupure avant le douzième round...

Il avait perdu trois combats mais gagné le respect de toute la planète boxe.

Cinq ans plus tard, il serait champion du monde en passant le K.-O. à Glenn Catley au Centre Bell.

Photo d'archives

DANS LE CALEPIN

Demain, dans le troisième et dernier volet de cette série, Yvon Michel nous raconte les circonstances entourant l’embauche d’Artur Beterbiev, que plusieurs voient comme le futur champion du monde des mi-lourds.