Ils envoient une tourtière dans l’espace (VIDÉO)

Une équipe de jeunes Anglais, passionnés de science et de l’espace, ont tenté une expérience pour le moins inusitée et vraiment «cool» le 17 décembre dernier.

C’est attaché à un ballon météorologique, muni d’une caméra et d’un GPS, qu’ils ont fait voler une tourtière à 100 000 pieds dans le ciel.

Le but? Voir si la structure moléculaire de la tourtière allait se modifier à cette hauteur.

L’équipe qui sont en train d’analyser les résultats, croit que la tourtière a pu geler à cette hauteur pour ensuite aller jusqu’à cuire au retour, grâce à la chaleur.

Après «Lucy in the sky», voici... «A meat pie in the sky»!

Source :

NBC news.