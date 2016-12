La Chevrolet Cruze est encore plus belle avec cinq portes

Visiblement, les voitures à hayon ont a cote par les temps qui courent.

Après la Civic et la Corolla, c’est au tour de la Chevrolet Cruze d’accueillir une version à cinq portes à son catalogue. Et ça tombe bien, parce que l’histoire d’amour entre le Québec et les modèles à hayon ne semble pas sur le point de s’effriter.

À travers le Canada, Chevrolet s’attend d’ailleurs à ce que 40% des ventes de la Cruze Hatchback soient réalisés dans la Belle Province.

Un nouveau marché

Malgré des débuts prometteurs en 2011, la Chevrolet Cruze a croulé sous les rappels, et les consommateurs ont vite déchanté. Qu’à cela ne tienne, la petite américaine est maintenant de retour sous un nouveau jour, et tous les espoirs sont permis.

Enfin, General Motors semble avoir développé une berline compacte digne de ce nom. La Cruze m’a franchement impressionné lors de mon essai routier au printemps dernier. Elle est agile, économe en essence et visuellement réussie. Si la fiabilité est au rendez-vous, on pourra véritablement parler d’un coup de circuit.

À lire aussi: Notre essai routier de la Chevrolet Cruze 2016

En attendant, on veut s’attaquer à un nouveau marché avec cette nouvelle version à hayon. On vise un auditoire plus actif, plus dynamique. Le genre de conducteurs qui serait habituellement intéressé par une Volkswagen Golf, une Mazda3 Sport ou même une Subaru Impreza.

Chevrolet Cruze Hatchback 2017

Un peu de caractère, s’il-vous-plaît

Forte d’une capacité de chargement de 1336 litres une fois les sièges arrière rabattus, la Cruze Hatchback propose exactement les mêmes composantes mécaniques que sa sœur à quatre portes.

Le véhicule fait ainsi appel à un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre et à un système de roues motrices avant. Oubliez le rouage intégral, ça ne semble pas dans les plans.

Sa puissance de 153 chevaux et son couple de 177 livres-pied en font une voiture satisfaisante, sans plus. Si vous cherchez une voiture à caractère sportif, allez voir ailleurs. La Golf et la Mazda3 vous plairont davantage.

C’est la plus grande lacune de la Cruze. Quand on vise un auditoire plus actif comme on le fait avec ce nouveau modèle, on doit proposer plus qu’une cinquième porte. C’est simple, il faut une version plus dynamique.

La Volkswagen Golf a la GTI. La Ford Focus a la ST. La Honda Civic a la SI. Vous comprenez le principe...

Et quand on parle de dynamisme, ce n’est pas juste une question de puissance sous le capot. Une direction plus précise et une suspension un peu plus ferme feraient de la Cruze une voiture pas mal plus intéressante à conduire.

Au lieu de ça, Chevrolet mise sur le diesel pour se démarquer. Une telle motorisation sera disponible avec la Cruze dès les prochains mois.

Chevrolet Cruze Hatchback 2017

La technologie mise de l’avant

Non, Chevrolet ne semble pas croire qu’une version plus sportive soit la solution pour séduire les jeunes conducteurs.

Le constructeur américain utilise une toute autre approche en misant davantage sur la technologie intégrée à bord. La Cruze propose ainsi un système d’infodivertissement compatible avec CarPlay et Android Auto.

En deux secondes et quart, toute l’info de votre cellulaire s’affiche sur l’écran du véhicule. Sans avoir à toucher au téléphone, vous pouvez ainsi appeler vos contacts, faire jouer votre musique et utiliser vos données pour le guidage GPS.

Chevrolet Cruze Hatchback 2017

Chevrolet propose aussi le Wi-Fi à bord, moyennant un paiement mensuel. À l’ère où à peu près tout le monde a un téléphone intelligent dans sa poche, je m’explique mal l’utilité du Wi-Fi dans une voiture, mais bon...

Outre la technologie, l’habitacle de la Cruze fait tout en sobriété. Parfois, la simplicité est la meilleure des options. Les matériaux sont d’une qualité raisonnable pour un véhicule de cette catégorie et le confort des sièges se compare à ce qui se fait chez la compétition.

Avant les frais de transport et préparation, la Chevrolet Cruze Hatchback 2017 est vendue à partir de 20 695$. C’est presque 5000$ de plus que pour la version à quatre portes...

À ce prix-là, vous avez une transmission manuelle à six vitesses et des commodités qui se résument au groupe électrique, aux sièges et aux miroirs chauffants.

Pour 1500$ de plus, la Cruze à hayon est équipée d’une boîte automatique à six rapports. Et pour 24 745$, vous avez droit à la version Premier, la mieux équipée du lot.

La nouvelle génération de la Chevrolet Cruze a tout pour réussir, et la nouvelle version à hayon ne peut qu’être accueillie avec les bras ouverts.

Ne reste qu’à ajouter un peu de caractère à l’équation...

Fiche technique

Nom : Chevrolet Cruze Hatchback 2017

Prix de base : 20 695$

Configuration : Véhicule à roues motrices avant avec motorisation à l’avant

Mécanique : 4 cylindres de 1,4 litre turbo

Puissance/couple 153 ch/ 177 lb-pi

Transmissions : Manuelle à 6 rapports/ Automatique à 6 rapports

Consommation d’essence annoncée: 8,4 L/100 km (ville), 6,4 L/100km (route)

Garantie de base : 3 ans/60 000 km

Concurrence: Volkswagen Golf, Mazda3 Sport, Subaru Impreza, Honda Civic Hatchback