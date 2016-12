L’Impact vaut plus que des équipes mythiques

Selon un classement du magazine spécialisé Forbes, l'Impact est la 28e équipe valant le plus d'argent en Amérique... devant plusieurs grandes pointures.

Avec une valeur estimée à 128 millions $, l’équipe montréalaise devance en effet des formations comme Santos (111,7 M$), l'ancienne équipe de Pelé et de Neymar, le mythique Boca Juniors (125,6 M$) ou encore Pachuca (78 M$).

Ce classement paraît quelques semaines après que Joey Saputo, propriétaire d’IMFC, mais aussi du FC Bologne en Serie A italienne, eut admis qu’il tente toujours de guider son club vers la rentabilité, l’objectif principal de son plan quinquennal hors du terrain. L’Impact a maintenu une moyenne d’assistance de 20 669 spectateurs par rencontre au stade Saputo et au Stade olympique, lors d’une saison 2016 conclue par une participation à la finale de l’Association de l’Est, finale perdue contre le Toronto FC.

À titre comparatif, justement, le Toronto FC vient au 14e rang du classement des équipes les plus fortunées en Amérique, avec une valeur de 180 millions $.

Le Galaxy de Los Angeles, quintuple champion du Major League Soccer (MLS), est l’équipe la plus riche de la première division nord-américaine de soccer, au sixième rang à 265 millions $. Les Sounders de Seattle, possiblement la formation la plus populaire du circuit, le talonne à 260 millions $. Suivent dans l’ordre le New York City FC (255 M$), l’Orlando City SC (240 M$) et le Dynamo de Houston (215 M$).

Dans la MLS, l’Impact occupe le 16e rang, selon un autre palmarès de Forbes paru plus tôt cette année.

Le classement des équipes les plus fortunées en Amérique

1. Corinthians (Série A, Brésil) : 532,7 millions $

2. Palmeiras (Série A, Brésil) : 480,1 millions $

3. Gremio (Série A, Brésil) : 320,9 millions $

4. Guadalajara (Liga MX, Mexique) : 273,1 millions $

5. Monterrey (Liga MX, Mexique) : 270 millions $

6. Galaxy de Los Angeles (MLS, États-Unis) : 265 millions $

7. Sounders de Seattle (MLS, États-Unis) : 260 millions $

8. New York City FC (MLS, États-Unis) : 255 millions $

9. Orlando City SC (MLS, États-Unis) : 240 millions $

10. Dynamo de Houston (MLS, États-Unis) : 215 millions $

...

14. Toronto FC (MLS, Canada) : 180 millions $

...

28. Impact de Montréal (MLS, Canada) : 128 millions $

...

30. Whitecaps de Vancouver (MLS, Canada) : 125 millions $