L’inévitable révolution des transports

La voiture électrique débarque modestement au Québec, mais peu d’experts doutent de la révolution. Les voitures intelligentes et électriques rouleront partout dans un avenir qui n’est pas si lointain.

À LIRE AUSSI: Vos vies changeront grâce aux robots

Selon le réputé Institut de recherche McKinsey Global, les ventes de voiture électrique quintupleront d’ici 2022.

photo courtoisie

Expert en perturbation technologique à l’Université Stanford en Californie, Tony Seba évalue que dans six ans, une voiture électrique de 22 000 $ sera aussi performante qu’une Porsche 911. « Dès que les prix seront égaux (d’ici 2030 selon lui), fondamentalement, ce sera la fin du moteur à combustion», ajoute-t-il, soulignant qu’un moteur électrique est cinq fois plus efficace et que les batteries s’améliorent de façon exponentielle. Le fabricant Tesla offre une garantie pour le kilométrage à l’infini durant huit ans.

Pourquoi une telle garantie? «Parce que les moteurs des voitures électriques ne brisent pas», de dire, tout simplement, M. Seba.

Un robot comme chauffeur

La prochaine étape, ce sont évidemment les voitures autonomes qui roulent déjà en Californie. McKinsey Global évalue que cette technologie ferait sauver 190 milliards de dollars par année aux États-Unis en 2050. La plupart des grands fabricants automobiles prévoient pouvoir construire des véhicules complètement autonomes entre 2020 et 2025. Les analystes en prévoient plus 20 millions sur les routes en 2035. Google dispose déjà d’une flotte de véhicules autonomes depuis 2009.

Si la progression est si rapide, c’est notamment parce que la technologie est moins chère. Il s’agit d’un capteur de télédétection. Son coût est passé de 70 000 $ en 2012, à 250 $ en 2016, explique M. Seba.

Les voitures de demain se marieront à une autre tendance qui est déjà propulsée: le «E-hailing», soit le recours à un service de transport par un téléphone, comme UBER.

Le «E-hailing» est présent dans plus de 300 villes. Les voitures autonomes seront plus durables et n’auront donc aucune utilité dans un stationnement. Les voitures seront donc moins nombreuses, plus souvent en service et pourront se partager par des commandes à distance et des réseaux de propriétaires. M. Seba juge que le nombre de véhicules diminuera de 80 % puisqu’ils sont en moyenne, aujourd’hui, inutilisés à 96 % du temps.

Bye bye trafic

L’automatisation des transports assurera son optimisation. Les voitures pourront rouler plus vite, plus proche et en transportant plus de personnes par véhicule.

«Ça n’a aucun sens qu’il y ait une personne par auto (...) c’est un exemple d’inefficacité totale», explique Sylvain Carle, investisseur en technologie, qui juge que les réseaux routiers doivent s’optimiser comme les réseaux informatiques. L’intelligence artificielle pourrait remplir ce mandat qui réduirait de façon majeure la congestion routière.

Le brillant avenir de l’énergie solaire

photo courtoisie

Dans près de 30 ans, l’énergie solaire produira 25 fois plus d’électricité, soit près du quart de la production mondiale. Ce progrès changera complètement la façon de brancher la planète.

L’énergie solaire générera deux fois plus d’électricité que ce que l’énergie nucléaire produit présentement. Générer de l’électricité à un prix compétitif avec l’énergie solaire, ce n’est plus utopique. C’est en train de se produire.

Le brillant avenir de l’énergie solaire ne se justifie pas seulement par son faible impact environnemental, mais aussi, et surtout, elle coûte de moins en moins cher et est de plus en plus puissante. En 2025, les coûts de production seront réduits de 85 % par rapport à 2000, selon l’Institut de recherche Mckinsey Global.

Aujourd’hui, 20 % des rayons qui frappent les panneaux solaires peuvent générer de l’électricité. D’ici quinze ans, les spécialistes évaluent que ce pourcentage augmentera à 70 %. Construites en seulement quelques mois, les grandes fermes solaires se multiplient. Elles peuvent même flotter. Aujourd’hui, 1 % de l’électricité mondiale est générée par l’énergie solaire, mais la Californie, l’Allemagne et l’Italie ont récemment atteint 15 %.

«Révolution technologique»

C’est ce sur quoi travaille la chercheuse en nanostructures photoniques à l’Université d’Ottawa, Karin Hinzer. Son travail dans le domaine de l’énergie solaire renouvelable «pourrait se traduire par une révolution technologique», selon le Secrétariat du programme de chaires de recherche du Canada.

Des chercheurs ont créé des peintures munies de capteurs de lumière pouvant générer de l’électricité. «D’ici dix ans, monsieur et madame tout le monde pourront se procurer ce produit», selon la chercheuse Hinzer.

«Avec l’énergie solaire, ce qui s’en vient, ce sont les réseaux électriques intelligents. Au lieu d’avoir une ou deux sources d’électricité, il y en aura plusieurs qui fonctionnent de façon intermittente.»

Ce serait donc l’intelligence artificielle qui choisira la source d’électricité. «Les sources d’énergie se parleront», ajoute la chercheuse, qui explique que le Québec sera moins touché en raison de son réseau hydroélectrique. Le monopole d’Hydro-Québec devra toutefois être positionné, à son avis, puisque des entreprises spécialisées en énergie solaire seront prêtes à fournir de l’électricité à faible coût.

Le potentiel infini de l’impression 3D

Photo Jean-Nicolas Blanchet

Le potentiel de l’impression 3D risque de frapper le monde industriel.

Les coûts des imprimantes 3D ont baissé de 90 % lors des quatre dernières années. Certaines ne coûtent que quelques centaines de dollars. Selon l’Institut Mckinsey Global, cette technologie pourrait affecter 320 millions de travailleurs dans le monde en 2025.

La liste des produits imprimés s’allonge tous les jours: prothèses, pizza, chocolat, vêtements, steak à partir de cellule souche, organes humains, maison en moins de 24 heures, turbines d’avion et armes à feu. Le réputé cabinet de consultant Barkawi prévoit que toute la production des voitures Volkswagen sera imprimée en 2035. Les appareils dentaires demeurent le produit le plus répandu. L’entreprise montréalaise 3DRPD rayonne à l’échelle mondiale dans ce domaine.

Sinon, au Québec et au Canada, «on est en train de faire du rattrapage» par rapport aux Européens et Américains, explique Olivier Marcotte, agent de recherche et développement au Centre de recherche industrielle du Québec. Cette société d’État possède l’outil pour épauler des industries d’ici.

Le miracle espéré

Est-ce que cette technologie sera une solution miracle? «On l’espère, mais à l’heure actuelle, la technologie n’est pas encore là. On est au début de tout ça (...) Dans 30 ans, on pourra peut-être imprimer un moteur d’avion complet ou même un fuselage d’avion, qui sait?»

En médecine, M. Marcotte évalue qu’à terme, il sera possible de prélever des cellules souches d’un corps pour les imprimer de façon à développer un rein de remplacement. «C’est déjà en développement et plein de percées laissent croire que ce sera possible dans le futur», lance-t-il.

«L’imprimante 3D n’est présentement pas rentable pour des produits qui se fabriquent bien en usinage (...). Dans 20 ou 30 ans, ce sera peut-être différent.»

Encore complexe pour le grand public, l’outil permet toutefois de construire des pièces qui ne se construisaient pas avant. La technologie permet de «concevoir des pièces qui sont optimales pour leur usage (légères et résistantes)», explique M. Marcotte, de là l’intérêt marqué dans l’aéronautique.

L’imprimante 3D pourrait inévitablement influencer directement l’industrie du transport. Ce seront les fichiers informatiques qui voyageront et non les produits. La production pourra être décentralisée par des imprimeries.

Fabrication additive

Le fonctionnement de l’impression 3D est un procédé de fabrication additive. Pour simplifier, cela ressemble un peu à un fusil à colle qui dépose, par étage, la matière choisie sur une surface. Ce n’est donc pas de la modélisation d’un bloc de matière pour le réduire à une forme choisie. Il n’y a donc aucune perte de matière.

L’Estonie comme référence mondiale

L’Estonie n’était pas un pays prospère lorsqu’il est redevenu indépendant après l’éclatement de l’Union soviétique en 1991. Aujourd’hui, le pays balte qui a le mérite d’avoir été le nid du succès mondial Skype est une référence mondiale au plan numérique.

L’Estonie n’a pas de dette et a un taux de chômage de 5 %. «Nous n’avions pas l’argent pour avoir des infrastructures publiques comme chez vous, par exemple. Nous les avons bâties par des systèmes d’information et presque tout peut se faire en ligne (...) Personne ne s’y oppose, ça coûte moins cher !» explique Anna Piperal, responsable du développement de la marque E-Estonia et conférencière à la JIQ cet automne.

• Il est possible de créer une entreprise... en 15 minutes

• Le pays a été un des premiers pays à implanter un réseau national de bornes électriques

• Les déclarations d’impôt se font en ligne avec le gouvernement

• Tout le matériel didactique scolaire (absence, note de cours, résultats) est publié en ligne directement avec le système «e-école».

• Internet est souvent gratuit et disponible pratiquement partout. L’accès a été décrété comme un droit constitutionnel

• Le transport en commun est gratuit dans la capitale, Tallinn.

• 98 % des transactions bancaires se font en ligne