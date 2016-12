Mon bilan 2016

La coutume a ses droits, et je me livre ici à un bref bilan de l’année 2016.

La belle surprise de l’année : le Brexit. Officiellement, ce référendum devait confirmer l’intégration de la Grande-Bretagne à l’Union européenne. David Cameron l’a organisé parce qu’il était certain de le gagner. Mais quelquefois, la démocratie cause des surprises, surtout quand on invite le peuple à s’en mêler, alors qu’on l’avait depuis longtemps transformé en spectateur de son propre destin. Résultat : ce qu’on savait depuis longtemps s’est confirmé. Si les élites adhèrent globalement à l’idéologie de la mondialisation heureuse et croient nécessaire la liquidation de la souveraineté nationale, pour organiser le monde selon de nouvelles bases, qu’elles s’imaginent plus rationnelles, le commun des mortels, lui, tient encore à l’indépendance nationale et ne tolère pas sa mise en tutelle par les nouvelles instances postnationales, qu’elles soient européennes ou onusiennes. Le Brexit a confirmé le retour de la souveraineté nationale comme principe de légitimité et comme cadre indispensable de la démocratie. Reste à voir quelle sera la suite de ce vote. Les adversaires du Brexit ont encore quelques cartes dans leur manche.

Le gros mot de l’année : populisme. Évidemment, quand le peuple se mêle de la politique et ne vote pas comme on lui demande, il faut faire son procès. On l’accusera d’être victime – ou coupable, selon que l’accusateur se sente empathique ou non – de populisme. Le terme est rarement défini, et lorsqu’il est défini, il correspond davantage à un épouvantail qu’à autre chose : dans nos médias, on l’utilise pour parler du peuple comme d’une bête immonde, d’un animal étrange à domestiquer. S’il n’est plus gavé, il se venge alors sur les petits et se laisse exciter par les démagogues. Je ne suis pas de ceux qui refusent en soi l’usage de ce terme : Chantal Delsol, Vincent Coussedière, Pierre-André Taguieff, parmi d’autres, ont analysé de très intéressante ce qu’on cherche à décrire lorsqu’on parle de populisme. Mais plus souvent qu’autrement, l’usage médiatique de ce terme sert simplement à disqualifier moralement une décision politique ou un courant politique. Il suffit de coller l’étiquette et le tour est joué. Et pendant ce temps, on ne prend pas la peine de se demander ce qui explique les nombreuses révoltes populaires dans les démocraties occidentales.

L’homme politique de l’année : Donald Trump. Nul besoin d’apprécier Donald Trump pour constater qu’il a fait l’année politique en 2016, surtout que la course à la Maison-Blanche, à l’heure de la communication mondialisée, est suivie à la manière d’un grand spectacle planétaire. Le scénario était écrit à l’avance : après des années de patience, d’attente, et des humiliations répétées, Hilary Clinton deviendrait présidente des États-Unis. Ce serait une victoire éclatante pour les femmes du monde entier. Sauf que l’électorat américain a refusé de faire de cette élection un référendum féministe pour en faire un référendum antisystème, animé par le plus improbable des candidats, Donald Trump. L’homme est grossier, malappris, brutal. Mais il a manifestement mieux compris que bien d’autres le sentiment de révolte qui anime de grands pans de la population américaine et il a su faire écho au cri de colère d’un grand nombre d’américains. Et plus le système médiatique le méprisait, plus les catégories d’électeurs aliénés dans la démocratie américaine actuelle se tournaient vers lui. Reste à voir ce qu’il fera de sa victoire et de sa présidence.

Le décoté de l’année : le sondeur. Restons dans les mêmes eaux : les firmes de sondage, cette année, ont perdu beaucoup de crédibilité. Depuis longtemps, on se demande si les sondages ne fabriquent pas une opinion publique qu’ils prétendent seulement révéler. Cette année, chose certaine, ils ont révélé leurs limites, surtout lors du référendum britannique et de l’élection présidentielle américaine. Mon hypothèse : les sondages analysent une opinion publique artificielle mais ne parviennent plus vraiment à sonder les profondeurs de la société et à apercevoir puis décrypter les colères et frustrations enfouies qui s’y trouvent. En d’autres mots, ils analysent la société mais ne comprennent pas le peuple – non plus que les peuples. Cela ne veut pas dire qu’ils sont inutiles. Absolument pas. Mais il faudra probablement sortir d’une représentation technocratique, juridique et exagérément médiatique du social pour trouver le bon angle pour comprendre les mutations les plus importantes de l’imaginaire collectif et les effets politiques prévisibles de ces mutations.

Le scandale de l’année : le silence autour des agressions sexuelles massives à Cologne. On le sait, l’année 2016 s’est ouverte sur l’horreur des agressions sexuelles massives à Cologne. La tentation des autorités a d’abord été d’entourer le tout d’un grand silence, pour ne pas que les migrants ne soient victimes de stigmatisation sous la forme de dommage collatéral. Plusieurs féministes radicales, quant à elles, ont détourné le regard : le seul agresseur qui les intéresse, c’est «l’homme blanc hétérosexuel» qui joue le rôle de grand méchant dans leur système. Mais si l’agresseur n’a pas ce profil et appartient plutôt aux minorités-victimes sacralisées par le multiculturalisme, alors on se montre soudainement très discret, on se réfugie derrière la complexité des choses pour ne pas avoir à renier l’irénisme diversitaire et continuer à scander que la diversité est une richesse.

Le souverainiste de l’année : Jean-François Lisée. D’une année à l’autre, la même question s’impose aux souverainistes québécois : est-ce que leur option continue de couler, ou prend-elle un peu de mieux? Chose certaine, Jean-François Lisée, le nouveau chef du PQ, a bien joué ses cartes en 2016. Dans un contexte où l’option souverainiste est en déroute, il a joué franc-jeu : pas de référendum à court terme, mais une politique identitaire ferme pour assurer la défense et la survie du peuple québécois. C’est avec ce programme qu’il a remporté la chefferie de son parti. Ensuite, il a louvoyé, il a cherché à ruser. Puis il est revenu à l’essentiel. On verra bien ce qu’il fera de l’année 2017 : parviendra-t-il à refaire clairement du PQ le grand parti du Québec francophone, sans perdre trop de temps à flirter avec QS et compagnie? À tout le moins, ce devrait être son objectif, maintenant. La condition indispensable pour que les Québécois recommencent à penser à la souveraineté, c’est qu’ils voient de nouveau des nationalistes au pouvoir à Québec.

Le sport de l’année : la pendaison du bouc-émissaire du jour sur les médias sociaux. Passons de la chronique politique à la chronique société : il est fascinant de voir à quel point, d’une année à l’autre, les médias sociaux continuent de reformater intégralement les rapports sociaux et la vie publique. Ils digèrent l’ensemble du réel. Ils sont de plus en plus nombreux à vivre pour leurs comptes Facebook ou Twitter. Voyons la chose avec hauteur : cette révolution a du bon, certainement : le débat public n’est plus prisonnier de la gangue du politiquement correct. Cette révolution rend fou, aussi : notre société se perd dans des querelles artificielles à répétition, des petits troupeaux de vengeurs excités et de querelleurs morbides cherchent chaque semaine la personne à pendre médiatiquement pour cause de transgression de l’orthodoxie du moment.

Le témoignage de l’année : Rhapsodie québécoise, d’Akos Verboczy. L’intégration des immigrés, en général, se passe mal au Québec. Nous parvenons difficilement à les intégrer à la majorité historique française, et encore moins à les convaincre d’embrasser la cause du Québec d’abord. Les enfants de la loi 101, se représentent davantage comme des Canadiens bilingues que comme des Québécois francophones. Mais de temps en temps, les choses se passent bien. Dans un essai autobiographique passionnant et plein d’humour, Akos Verboczy, arrivé de Hongrie ici à 11 ans, nous raconte comment il est devenu Québécois. Il jette à travers cela un regard original sur notre société, notre culture, et nous pousse même à nous réconcilier avec elle, alors qu’elle est souvent désespérante.

L’essai politique de l’année : À la défense de Duplessis, de Martin Lemay. L’histoire est un champ de bataille et la représentation que nous avons du passé conditionne notre vision du présent. Dans À la défense de Duplessis, Martin Lemay, essayiste et ex-député péquiste, se livre à une défense originale, courageuse et efficace du grand malaimé de l’histoire québécoise, le chef historique de l’Union nationale, le premier ministre de l’époque de la «Grande noirceur». Loin des caricatures haineuses qui ont fixé une certaine image de Duplessis dans la conscience collective, Martin Lemay nous invite à redécouvrir celui qu’il présente comme un grand premier ministre nationaliste. Il n’est pas certain qu’il convertira au duplessisme ses lecteurs: il les délivrera certainement du vilain travers l’un antiduplessisme anachronique qui nous empêche de mieux comprendre notre histoire. J’ajoute qu’avec ce livre, Martin Lemay s’est imposé aux yeux de tous les lecteurs sérieux comme un des essayistes les plus originaux et intéressants du Québec actuel.

Le plus beau livre québécois de l’année : Voir le monde avec un chapeau, de Carl Bergeron. Parce qu’il n’y pas que la politique dans la vie, un bilan de cette année serait incomplet sans une mention pour le plus beau livre québécois paru en 2016. Je parle évidemment de Voir le monde avec un chapeau, de Carl Bergeron, paru en janvier, aux éditions du Boréal. Sous la forme d’un journal, il y propose une réflexion personnelle sur la condition québécoise et sur la vocation intellectuelle et artistique dans notre société. C’est un livre sensible, émouvant, drôle, féroce, brillant : un petit chef d’œuvre, et je le dis franchement. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas étranger à l’auteur, mais je ne le connaîtrais pas que j’aurais été bouleversé par ce livre qui parle au cœur, qui parle à l’âme, qui touche nos sentiments fondamentaux.